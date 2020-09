Bien nourrir son chat : les points essentiels à connaître pour son bien-être

Une bonne santé passe par une bonne alimentation, et ceci est valable également pour nos compagnons à quatre pattes. Bien nourrir son chat n’est pas compliqué. Nous vous rappelons quelques points essentiels à connaître.

Spontanément, un chat ressent le besoin de manger plusieurs fois dans la journée, en petites quantités. C’est pourquoi l’idéal est de le nourrir plusieurs fois par jour, ou de le laisser s'alimenter à sa guise, s’il est seul en journée. Des croquettes à disposition, et une gamelle d’eau à proximité devraient le satisfaire pleinement.

Faites-lui confiance, il ne mangera pas plus qu’il n’en faut, et cette liberté que vous lui offrez n’est pas la porte ouverte vers l’obésité. En revanche, pour qu’il ne grossisse pas, évitez de lui donner du sucre et des aliments sucrés.

Des croquettes pour un chat en bonne santé

On peut nourrir son félin de plusieurs façons : croquette chat , pâtée, ou plats maison préparés pour lui peuvent lui convenir. Les chats ont la réputation d’être difficiles, et de bouder ce qui est nouveau. Si vous changez son régime alimentaire, faites-le progressivement en introduisant de petites quantités de la nouvelle alimentation dans l’ancienne. Ainsi, sa digestion ne sera pas perturbée, et il s’habituera doucement à l’odeur.

La croquette est une valeur sûre, qui contient tous les nutriments nécessaires pour qu’il soit en bonne santé. Les marques ont développé des produits ciblés selon les besoins de chaque chat (âge, corpulence, à poil long, pour problèmes de santé spécifiques, pour chats stérilisés, etc.). Certains supportant difficilement les céréales (allergies, troubles digestifs), plusieurs marques (Carnilove, Specific FQD-F, Hill’s VetEssentials) développent à présent des croquettes pour chat sans céréales. On peut les commander sur l’animalerie en ligne pour chat Vetostore, qui propose le nécessaire au bien-être des animaux de compagnie.

Pratique, la croquette se conserve plusieurs jours à l’air libre si vous vous absentez. Vous pouvez aussi opter pour un distributeur de croquettes. Surtout, n’oubliez pas de laisser une gamelle d’eau fraîche à côté, car c’est un aliment sec.

Chats et chiens une alimentation qui ne se partage pas

Ce n’est peut-être pas mal intentionné de votre part, mais ne donnez pas de croquettes pour chien à votre chat. Les dosages en termes d’alimentation animaux ne sont pas les mêmes. Un chat n’a pas besoin d’autant de protéines qu’un chien. En outre, il digère mal l’amidon présent dans les croquettes pour chien. Il n’a pas non plus besoin de la taurine contenue dans certaines.

La pâtée (sous forme de mousses, bouchées, terrines…), contient beaucoup d’eau, ce qui permet aux chats d’étancher leur soif. Elle aide aussi à prévenir les calculs urinaires. Pour un chat âgé, en convalescence, ou ayant du mal à se nourrir, elle est plus facile à manger. Le chat la préfère à température ambiante, la même que celle d’une proie fraîchement chassée.

Le chocolat un aliment interdit aux chats

Prévenez tous les membres de la famille, pour que personne ne fasse du mal à minet sans le vouloir : le chocolat est toxique pour les chats et pour les chiens, notamment. Deux substances qu’il contient, la théobromine et la caféine, ont un effet diurétique qui peut provoquer vomissements et diarrhée. Par ailleurs, leurs effets de stimulation du système nerveux central et du cœur ne sont pas bons pour vos compagnons à quatre pattes.

Si votre chat a mangé du chocolat, avertissez votre vétérinaire immédiatement.