Blocage gilet jaune en France: les principales routes concernées

Si l'attention médiatique et les principales violence sont concentrées à Paris, et plus précisément autour de la place de l'Etoile dans le haut des Champs-Elysées, le mouvement de ce 1er décembre est national et des actions restent menées un peu partout sur le territoire pour le troisième samedi consécutif.

Les blocages continuent de se dérouler sur certains axes routiers pouvant gêner la circulation.

Sur l'autoroute A7, des filtrages sont en cours entre les sortie n°16 et n°18 (Loriol et Montélimar). Sur l'A10, au nord de Bordeaux en direction de Paris, des gilets jaunes bloqient une partie du tronçon. Des gilets jaunes sont aussi présents sur l'autoroute A11 au niveau de la barrière d'Ancenis (Loire-Atlantique). A Calais, la préfecture a appelé les automobilistes à la plus grande prudence, des manifestants perturbant la fluidité du trafic autour de l'échangeur 43.

Hors des grandes axes autoroutiers, de nombreux barrages filtrants continuent d'être organisés un peu partout sur le territoire, mais leur nombre est très difficile à estimer. Pour rappel, les gilets jaunes étant peu organisés, et pas centralisés, ils ne communiquent aucun chiffre, et les seules estimations disponibles osent celles du ministère de l'Intérieur.

Paris excepté, et à quelques exceptions locales (Nantes, Le Puy-en-Velay), les actions menées par les gilets jaunes se déroulent pacifiquement.

Sur les Champs-Elysées, les affrontements continuent entre les forces de l'ordre et les casseurs qui se sont infiltrés dans un groupe de 3.000 manifestants gravitant autour de la place de l'Etoile.