"Blue Monday": ce lundi serait le jour le plus déprimant de l'année

Comme chaque année, le troisième lundi du mois de janvier, baptisé "Blue Monday", est attendu avec appréhension. Car selon le Dr Cliff Arnall, un psychologue britannique de l'université de Cardiff, il s'agirait du jour le plus déprimant de l'année. Pour parvenir à cette conclusion, cet homme avait mis au point en 2005 une équation permettant d’établir le jour où les humains avaient le plus de risques de se sentir déprimés.

Elle prenait en compte plusieurs facteurs: le début de la semaine (la fin du week-end), le gris et le froid, les fêtes de fin d'année déjà loin, le portefeuille vide mais aussi la faible luminosité du jour. C'est aussi le moment où la plupart des Français abandonnent les bonnes résolutions.

Mais en réalité, cette théorie n'était rien d'autre qu'un argument marketing. Elle avait en effet été développée à l'occasion de la campagne publicitaire de la chaîne britannique Sky Travel (devenue depuis Sky Real Lives). L'idée était d'encourager les consommateurs à acheter des billets d'avion durant le mois de janvier. "Contre la morosité ambiante, offrez-vous une escapade au soleil", était- il ainsi proposé.

"On m’a demandé de réfléchir au meilleur jour pour réserver les vacances d’été. Quand j’ai commencé à y réfléchir, il y avait des éléments qui montraient que le troisième lundi de janvier était particulièrement déprimant. Mais c’est presque une prophétie auto-réalisatrice", avait avoué le Dr Cliff Arnall en 2010 au Télégraph.

En parallèle, le psychologue avait également identifié le jour le plus heureux de l'année. Et selon lui, il s'agirait du troisième vendredi de juin. En cause: une température agréable, des contacts privilégiés avec la nature, la proximité des vacances estivales ou encore de jolis souvenirs d’enfance. Cette fois-ci, cette découverte était sponsorisée par une marque de glaces, selon Libération.