Sécurité : un bracelet connecté pour alerter ses contacts en cas de danger

La start-up française MyEli a conçu un bracelet capable d’appeler discrètement à l'aide en cas d’agression. Connecté en Bluetooth avec un smartphone, il fonctionne avec une application qui permet de personnaliser plusieurs messages automatiques, envoyés à l'aide d'un ou deux clics sur le bijou.

Récompensée en janvier 2022 au Salon mondial des nouvelles technologies de Las Vegas, MyEli a conçu ce bracelet en le dotant d’une élégante pierre noire au milieu ; c'est elle qui renferme discrètement des composants électroniques. Grâce à eux, un clic sur le bijou permet d'envoyer un message personnalisé à 5 personnes différentes, et deux clics permettent d'envoyer un second message. Il est aussi possible d'envoyer une position GPS à des contacts de secours, bien que l'entreprise assure qu'il n'y a "pas de tracking GPS".

Le bracelet devient ainsi un outil pour se protéger des insécurités au quotidien, ou pour rassurer ses proches en toutes circonstances. Vendu à 95 €, il existe en argent, en cuir, en laiton doré et en cordon, pour rester élégant et discret.

Ce type de bijou est déjà très populaire auprès des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Pour faire face à la perte d'autonomie, différentes marques proposent leurs outils pour les seniors. Des pendentifs, par exemple, permettent aux personnes âgées de contacter leurs proches ou leur service d’assistance par simple pression d’un bouton. Pour connaître la position de la personne, un système de GPS est souvent intégré, ce qui permet la géolocalisation pour être secouru à tout moment. Il existe aussi des chaussures ou ceintures connectées, qui envoient des alertes mobiles aux proches lorsqu’elles détectent une chute.