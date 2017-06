Brevet 2017 - Calendrier, retards, barème, résultats: tout savoir sur les épreuves

Les épreuves du brevet des collèges ont débuté ce jeudi 29 au matin pour quelque 800.000 élèves.

La première épreuve est celle de sciences qui aura lieu à 13h30 en métropole, à La Réunion et à Mayotte, à 8h en Guadeloupe et Martinique et à 9h en Guyane. Les élèves auront deux heures pour traiter le sujet de mathématiques. Puis 15 minutes de battement avant de s'attaquer à la deuxième partie du socle scientifique avec une heure consacrée à deux des trois matières suivantes: physique-chimie, SVT ou technologie.

Le groupe d'épreuves suivant aura lieu vendredi 30 à partir de 9h (sauf en Guadeloupe et Martinique où elles débuteront une heure plus tôt). Les collégiens commenceront par deux heures d'histoire-géographie et enseignement moral et civique. Puis viendra la première partie de l'épreuve de français (comprendre, analyser et interpréter - réécriture) de 11h15 à 12h25. La dictée aura lieu de 14h30 à 14h50 et le travail d'écriture de 15h à 16h30.

Un retard exceptionnel d'une heure maximum peut-être autorisé uniquement par le chef du centre d'examen, lorsqu'il est lié à un événement indépendant de la volonté du candidat. Il n'aura pas de temps supplémentaire pour composer.

A noter que pour les personnes passant le brevet en candidat libre ont débuté ce jeudi à 9h avec une épreuve de langue vivante étrangère.

Chacun des deux grands socles de connaissances est noté sur 100 points. S'y ajoutent 100 points portant sur une nouveauté de cette édition: l'oral, d'une quinzaine de minutes, portant sur un projet choisi par le jeune, dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) introduits par la réforme du collège. La plupart l'ont déjà passé au cours de l'année scolaire.

Enfin 400 points sont octroyés par le contrôle continu, chacune de ses huit composantes étant notée selon le barème suivant: maîtrise insuffisante (10 points), maîtrise fragile (25 points), maîtrise satisfaisante (40 points), très bonne maîtrise (50 points).

Le candidat doit donc obtenir 350 points pour obtenir son diplôme du brevet, qui n'est cependant pas un sésame obligatoire pour entrer au lycée.

Les résultats ne seront pas tous publiés à la même date selon les académies. Celle de Rennes ouvrira le bal le 7 juillet à 18h.

Viendront ensuite le 11 juillet celles de Besançon (10h) Caen (12h), Clermont-Ferrand (14h), Aix-Marseille (16h) et Martinique (non précisé). Tous les autres résultats seront dévoilés le 12 juillet entre 8h et 19h.