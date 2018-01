Bugs de l'application, manque de stations... démarrage diesel pour les nouveaux Vélib'

Anne Hidalgo se réjouissait du lancement des nouveaux Vélib' qui ajoutent un peu de couleur (bleue ou verte) dans les rues de Paris. Mais les premiers jours d'utilisation ne sont malheureusement pas couronnés de succès.

Les nouveaux Vélib' sont en effet en service depuis lundi 1er janvier dans Paris et sa banlieue. Mais de nombreux utilisateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux de bugs de l'application, qui ne donnent pas toujours les emplacements disponibles à proximité, et aussi du manque de stations opérationnelles.

Comme l'a rapporté France Bleu, seules 81 stations sont actuellement opérationnelles dans Paris intramuros, et seulement huit en banlieue (et en plus toutes n'ont pas forcément de vélos). C'est peu et cela force parfois (même souvent) les cyclistes à tourner bien au-delà des 30 minutes gratuites pour pouvoir rendre leur moyen de transports. Et donc à s'éloigner de la destination qu'ils souhaitaient rejoindre.

Initialement, 300 stations (Paris et banlieue mélangées) étaient prévues pour le lancement des nouveaux Vélib' mais l'opérateur Smovengo aurait finalement opté pour une installation progressive.

Ainsi, d'ici trois mois, 1.400 stations devraient être déployées dans 64 communes de la métropole parisienne, à raison de 60 à 80 nouvelles stations par semaine.

Pour limiter les désagréments pendant cette période de transition, une compensation a été prévue pour les utilisateurs déjà abonnés et une réduction pour les nouveaux arrivants.

Comme l'explique le site de la Ville de Paris, "les abonnés Vélib’ actuels bénéficieront d’un crédit de 3 heures offertes, pour tester sans surcoût les nouveaux Vélib’ électriques ou prolonger leur usage des vélos mécaniques".

Et "les nouveaux abonnés bénéficieront de 50 % de réduction sur leurs abonnements mensuels en janvier, février et mars".