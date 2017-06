Etats-Unis: un Américain remporte à lui tout seul la cagnotte de 477 millions de dollars

En un claquement de doigts. Un heureux (et le mot est faible) gagnant a vu sa vie bouleversée en remportant samedi 10 au soir l'énorme cagnotte de la loterie Powerball, un événement incontournable dans 44 états des Etats-Unis. Il n'avait qu'une chance sur 292 millions de parvenir à cet exploit. Un individu lambda a 246 fois plus de chance d'être frappé par la foudre dans sa vie que de gagner une telle somme.

Le petit veinard a donc coché les six bons numéros ainsi que la boule complémentaire:

20 – 26 – 32 – 38 – 58 et 3

Le montant de cette cagnotte est astronomique. A tel point que tous les superlatifs ne suffiront jamais à le décrire: 477,8 millions de dollars, soit un peu plus de 426 millions d'euros. A noter que le ticket ne coûte "que" 2 dollars (environ 1,80 euro).

Il s'agit de la dixième cagnotte la plus importante dans toute l'histoire des Etats-Unis. Le record étant de 590,5 millions de dollars. Une somme remportée par une retraitée de 84 ans en mai 2013.

A l'heure qu'il est, les médias américains cherchent à connaître l'identité de l'individu le plus chanceux du weekend. Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il a validé son ticket dans une petite épicerie de Riverside County en Californie.

Mais que va-t-il bien pouvoir faire avec tout cet argent? S'il s'appelait Bernard Tapie, il pourrait rembourser ses dettes. Il lui resterait même quelques millions pour profiter de la vie ensuite.

S'il est passionné par les voitures de luxe, il pourrait s'offrir 37 modèles (et quelques options en plus) de la Rolls Sweptail, la nouvelle voiture la plus chère du monde (11,4 millions d'euros).

Si c'est une femme, elle pourra s'acheter 1.252 exemplaires d'un sac de luxe Hermès: l'Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30, adjugé aux enchères fin mai pour 340.000 euros.

Il pourrait aussi très bien investir dans la pierre et s'offrir la maison la plus chère du monde, mise sur le marché aux Etats-Unis en janvier dernier pour 250 millions de dollars (soit 223 millions d'euros). Ca lui laisserait une (grosse) marge pour construire des garages pour ses Rolls Sweptail…