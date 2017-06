Canicule: 51 départements en vigilance orange, la vague de chaleur s'étend

La vague de chaleur ne cesse de s'étendre. Touchés par les fortes températures, 51 départements français sont désormais placés en vigilance orange par Météo France, soit plus de la moitié des circonscriptions de France métropolitaine. Au total, c'est 35 départements supplémentaires, du centre et du centre-est du pays, qui ont été ajoutés aux 16 autres déjà concernés par cette alerte depuis le 18 juin.

Dans le détail, les fortes chaleurs vont gagner ce mardi après-midi vers l'est du pays et se maintiendront sur l'ouest. Les températures maximales seront souvent supérieures à 34/35 degrés avec des pointes à 37/38 degrés de la Nouvelle Aquitaine vers le Centre-Val-de-Loire. De plus, le temps deviendra lourd et parfois orageux.

Selon les informations de Météo France, la nuit prochaine devrait rester très chaude avec des températures minimales souvent supérieures à 20 degrés mercredi matin. Mais que les Français se rassurent: cet épisode caniculaire devrait bientôt prendre fin. Il devrait persister jusqu'au jeudi 22 juin avant un rafraîchissement qui s'amorcera par l'ouest du pays et s'étendra progressivement entre vendredi et samedi.

Pour rappel, le ministère de la Santé a rappelé sur son site Internet les gestes simples pour faire face efficacement à cette vague de chaleur. Il ne faut donc pas oublier de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, de se rafraîchir et de mouiller son corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour, de manger en quantité suffisante et de ne pas boire de l'alcool, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, etc.) ou encore de maintenir son logement frais en fermant fenêtres et volets la journée et en les ouvrant le soir.

Il est également recommandé de donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et de demander conseil à son médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple). Et pour celles et ceux qui auraient des questions, une plateforme canicule a été mise en place par le ministère de la Santé. Elle est accessible au 0800.06.66.66 et permet d'obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles.