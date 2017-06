Canicule: six départements en alerte jaune, comment prévenir les risques?

Plusieurs départements sont passés du niveau 1 "veille saisonnière" au niveau 2 "avertissement chaleur" du Plan national canicule. Placés par Météo France en vigilance jaune, l'Ardèche, le Vaucluse, le Rhône, le Gard, la Drôme et l'Isère risquent de connaître des épisodes de fortes chaleurs. L'alerte est valable pour ce mardi et ce jusqu'au mercredi 14 à 6h.

Le Plan national canicule, mis en place tous les ans du 1e juin au 1e septembre depuis la canicule de 2003 (qui avait provoqué la mort d'environ 15.000 personnes), comporte quatre niveaux de dangerosité définis par l'Etat. Ces niveaux d'alerte servent à définir les actions de prévention et d'information à mettre en place lorsque les températures sont "très élevées le jour et la nuit se prolongeant au moins pendant trois jours consécutifs" , explique le ministère des Solidarités et de la Santé dans un communiqué.

A l'approche de ces périodes de fortes chaleurs, le gouvernement a tenu à rappeler les conseils de prévention à appliquer lors des périodes de canicule. Il faut boire régulièrement de l'eau, se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour, ne pas boire d'alcool et manger en quantité suffisante. Il est aussi conseillé de se rendre dans des lieux frais (cinéma, bibliothèque, supermarché, etc...) et d'éviter toutes sorties aux heures les plus chaudes. Surtout, n'oubliez pas les personnes sensibles en leur demandant des nouvelles régulièrement et en leur venant en aide si besoin.

"Pour maximiser la prévention des risques, chaque commune met en place un registre nominatif pour répertorier les personnes âgées ou en situation de handicap qui en font la demande", indique le ministère. Les personnes inscrites sur ces listes seront immédiatement contactées et prises en charge lors d'épisodes de fortes chaleurs.