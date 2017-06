Canicule: après les fortes températures, une partie de l'est de la France en alerte aux orages

La météo est au centre de toutes les préoccupations depuis le début de l'épisode caniculaire, lundi 19. Alors que 67 départements français ont été placés en vigilance orange pour les fortes chaleurs, jusqu'à vendredi 23 au matin, jour pour lequel Météo France a annoncé une légère baisse des températures. Notamment pour les régions proches de la Manche et sur la façade ouest du pays près de l'Atlantique. Ce rafraîchissement, qui ne concernera en revanche pas le quart sud-est du pays, sera principalement dû au vent d'ouest.

Le phénomène de canicule va en revanche muter en risques d'orages violents (niveau 3 sur une échelle de 4) pour six départs d'Alsace et de Lorraine, ce jeudi 22 après-midi. Sont concernés le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse. Ces orages pourront être accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100 km/h.

A noter pour le centre de la France et la région parisienne que des orages pourront aussi éclater localement.

Pas l'ombre d'une goutte de pluie prévue cependant près de la Méditerranée et sur certaines régions du sud-est du pays où les fortes chaleurs vont s'intensifier vendredi. Dans le sud de la vallée du Rhône, la situation devrait commencer à s'améliorer samedi 24.

Pour rappel, le ministère de la Santé a rappelé sur son site Internet les gestes simples pour faire face efficacement à cette vague de chaleur. Il ne faut donc pas oublier de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, de se rafraîchir et de mouiller son corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour, de manger en quantité suffisante et de ne pas boire de l'alcool, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, etc.) ou encore de maintenir son logement frais en fermant fenêtres et volets la journée et en les ouvrant le soir.