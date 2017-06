Canicule et pollution: stationnement gratuit, vitesse réduite mais pas (encore) de circulation différenciée

Avec la canicule- qui ce mardi 20 touche 51 départements-, la pollution à l'ozone a atteint un nouveau pic en Ile-de-France, où la vague de chaleur sévissait déjà lundi 19 dans trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis).

Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, alerte donc en raison d'un niveau "élevé" de pollution à l'ozone. Un niveau qui devrait perdurer mercredi.

La mairie de Paris a donc mis en place lundi et prolongé ce mardi la gratuité du stationnement résidentiel. Une mesure qui vise à inciter les parisiens à privilégier les transports en commun afin de limiter les émissions de polluants. "D'autres mesures peuvent également être prises par la Préfecture de Police", précise la mairie.

La ville de Paris a en effet également sollicité lundi soir de la préfecture d'Ile-de-France la mise en place de la circulation différenciée. Le systèmes mis en place en janvier dernier et étrennés lors des pics de pollution hivernaux autorisent les automobilistes à rouler à Paris en fonction du niveau d'émission de leur véhicule symbolisé par la fameuse vignette Crit'Air.

La préfecture a cependant préféré limiter les mesures à une réduction de la vitesse de 20km/h sur les portions d'autoroute, sur les voies rapides et les routes nationales et départementales de la région Ile-de-France. Les poids lourd de plus de 3,5 tonnes doivent contourner l'agglomération par la francilienne.

A cela s'ajoute la poursuite du plan départemental de gestion de la canicule à Paris. D'autres mesures comme des réductions des prix des transports en commun (métro, bus, velib, autolib...) pourraient être prises si la vague de chaleur se poursuit.