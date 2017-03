Changement d'heure: le passage à l'heure d'été? C'est pour ce week-end!

La météo ne s'est peut-être pas encore calée sur le calendrier en faisant sortir le soleil, mais toujours est-il que la saison estivale approche. Le premier signal des beaux jours? Le passage à l'heure d'été justement. Et si vous ne le saviez pas encore, c'est pour ce week-end. En effet, dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26, il va falloir avancer le réveil d'une heure. A 2h il sera donc 3h.

Ce changement sera sans doute un peu difficile à encaisser lundi matin en allant au boulot puisque nous allons tous perdre une heure de sommeil. De ce côté-là, le passage à l'heure d'hiver est moins craint par les Français puisque, dans les faits, ça permet de dormir un peu plus. Mais au quotidien, une fois les deux ou trois premiers jours passés (surtout pour les jeunes enfants dont le rythme biologique a besoin d'un peu de temps pour s'adapter), l'heure d'été est meilleure pour le moral car le soleil se couche plus et il fait donc jour plus longtemps.

Instauré depuis 1976, le changement d'heure a pour vocation d'économiser de l'énergie. Après le choc pétrolier de 1973, le gouvernement a eu l'idée de rajouter une heure afin que les heures d'ensoleillement correspondent aux heures d'activités, ce qui permet de limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel.

En 2010, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) avait établi un rapport montrant que le changement d'heure avait un réel impact positif en France. Selon cette étude, l'heure d'été permettrait d'économiser 440 gigawatts-heure, soit l'équivalent de la consommation énergétique de 800.000 ménages. En 2009, il avait également été établi que le passage à l'heure d'été avait évité l'émission de 44.000 tonnes de CO2.

Les changements d'heure dans les années à venir:

- 29 octobre 2017, passage à l'heure d'hiver,

- 25 mars 2018, passage à l'heure d'été,

- 28 octobre 2018 (hiver),

- 31 mars 2019 (été).