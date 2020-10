Changer de mutuelle santé : les comparateurs de mutuelle, une bonne idée ?

Changer de mutuelle santé est de plus en plus simple et permet souvent de faire de réelles économies. Quelles questions se poser avant de choisir une nouvelle mutuelle ? Utiliser un comparateur de mutuelle pour être sûr de bénéficier des meilleurs tarifs et des meilleures garanties est-il une bonne idée ?

Parce que nos besoins de santé, notre situation professionnelle ou familiale évoluent ou simplement parce que l’on souhaite profiter des tarifs les plus avantageux, il peut être intéressant de changer régulièrement de mutuelle santé. Quels sont les critères à prendre en compte avant de choisir la mutuelle et les garanties les mieux adaptées à nos besoins ? Est-il intéressant de s’appuyer sur les services proposés par les comparateurs de mutuelle ? Zoom sur un sujet de consommation d’actualité, alors que la loi va bientôt permettre de changer de mutuelle santé sans frais.

Changer de mutuelle sans aucun frais et à tout moment sera bientôt possible

Alors que les tarifs des mutuelles augmentent, une bonne nouvelle toutefois pour tous ceux qui souhaitent en changer : à compter du 1er décembre 2020, il sera possible de résilier son contrat de complémentaire santé à tout moment et sans aucun frais, après un an de souscription auprès de la même compagnie.

Mais, on le sait trop peu, il est d’ores et déjà possible de résilier sa mutuelle en cours de contrat en cas d’augmentation des cotisations ou de changement de situation. La résiliation est également possible à la date anniversaire du contrat, à condition de respecter un préavis de 15 jours.

Les bonnes questions à se poser avant de changer de mutuelle santé

Quelles sont les précautions à prendre avant de changer de mutuelle ? Bien entendu, il convient avant toute chose de faire un bilan précis de ses besoins et, le cas échéant, de ceux des membres de sa famille. Étudiez notamment les besoins en soin dans les domaines les plus coûteux et les moins bien remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires (orthodontie, implants, couronnes, etc), soins optiques (lunettes, lentilles), mais aussi les soins dispensés par des spécialistes en médecine douce ou alternative, tels que les ostéopathes, les acupuncteurs ou les psychologues par exemple.

Comparer les tarifs et les garanties des mutuelles santé : un travail long et fastidieux !

Une fois ces besoins définis, reste à comparer les offres des différentes mutuelles santé. Et l’on s’aperçoit alors rapidement que cela peut être fastidieux et chronophage ! Il en existe en effet, pour le seul marché français, plusieurs centaines, qui proposent chacune de nombreux de niveaux de garanties différents… Recourir aux services de comparateurs de mutuelle en ligne devient alors intéressant voire indispensable !

Quel comparateur de mutuelle choisir ?

A l’instar de www.mutuellesante.fr, ces sites permettent de comparer, en quelques clics et deux minutes, les options proposées par plus de mille mutuelles santé. Moyennant moins de 6 euros par mois, ils donnent accès à un tableau comparatif simple à comprendre des garanties et des tarifs proposés par les organismes.

Vous êtes tentés d’utiliser un comparateur de mutuelle santé entièrement gratuit ? Soyez vigilant ! Il y a de fortes chances pour que celui-ci ne soit pas indépendant mais soit adossé à une compagnie d’assurance…

A noter : le recours à un comparateur est intéressant que l’on recherche une mutuelle santé individuelle, d’entreprise et même pour un animal de compagnie.