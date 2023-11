Choisir le meilleur pour ses amortisseurs

À l'approche de l'hiver et du mauvais temps, il convient d'assurer ses arrières en vérifiant l'état de son véhicule. Et pour bien tenir la route sans être trop chahuté(e), il faut des amortisseurs qui tiennent le coup. Des questions mécaniques et pratiques pour lesquelles il est souvent confortable de se faire accompagner en toute confiance.

Tout le monde n'est pas mécanicien auto, et on peut tout à fait aimer son véhicule sans vraiment savoir s'en occuper. Toujours est-il qu'il est bon de s'adonner régulièrement à quelques vérifications techniques. En cas de besoin, il faut ensuite pouvoir trouver un professionnel adéquat.

Pour cette fois, nous nous concentrerons sur la prestation d'accompagnement liée au changement d'amortisseurs, pièce maitresse s'il en est pour une conduite agréable et sécuritaire. À quoi servent-ils ? Quand faut-il les changer ? À quel tarif doit-on s'attendre ? Allons-y pas à pas.

Des amortisseurs pour amortir

Les amortisseurs, au nombre de quatre si votre destrier est en forme, ont pour rôle d'absorber les irrégularités de la route afin de garantir tenue de route optimale et confort de conduite. Ils permettent de maintenir les roues en contact avec le sol, assurant ainsi une meilleure adhérence, indispensable pour le freinage et la stabilité du véhicule.

En revanche, quand ils fatiguent, c'est votre sécurité sur la route qui peut être remise en cause. Un amortisseur défectueux peut effectivement allonger votre distance de freinage ou impacter la tenue de route de la voiture en virage et lors de coups de volant d'évitement.

N'attendez donc pas pour faire contrôler vos amortisseurs si vous suspectez un problème : que votre véhicule soit équipé d'amortisseurs hydrauliques ou à gaz, il faut les faire contrôler régulièrement et de les changer en cas de besoin pour garantir votre sécurité et votre confort.

Quand ça secoue, on arrête tout

Globalement, vous devriez sentir que les amortisseurs fatiguent. Certains signes ne trompent pas : bruits suspects lorsque vous empruntez des routes au relief accidenté, une distance de freinage anormalement allongée, une tenue de route qui se détériore visiblement.

Heureusement, ça n'arrive pas tous les quatre matins. En règle générale, on conseille de vérifier l'état des amortisseurs tous les 20 000 kilomètres, pour finalement les changer en moyenne tous les 80 000 km.

Comment amortir la voiture, et le prix ?

Quand il faut y aller, il faut y aller. Mais où ? Avec ses quelque 4 300 garages partenaires, idGarages propose de vous accompagner jusqu'au choix du professionnel, en fonction des critères qui sont les plus importants pour vous (localisation, prix, rapidité, etc.). Pas besoin de se limiter aux concessionnaires ou aux garages de votre constructeur ; il vous est tout à fait loisible de choisir un indépendant ou un centre auto.

Une fois le remplacement des amortisseurs acté, il va falloir sortir le porte-monnaie. Comme pour les pneus, équilibre oblige, les amortisseurs se changent par deux à l'avant et/ou à l'arrière. « En général, le tarif demandé pour le remplacement des amortisseurs avant est à partir de 265 €, les amortisseurs arrière sont à partir de 145 € », indique le site.