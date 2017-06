Circulation différenciée: les exceptions pour rouler même sans la bonne vignette

Face à la canicule et au pic de pollution à l'ozone, la préfecture de police de Paris a annoncé la mise en place de la circulation différenciée pour la journée de jeudi 22.

L'interdiction de circulation, à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, concerne les véhicules non classés (pour la plupart dont l'immatriculation est antérieure à 1997) et les véhicules de classe 4 et 5 selon la classification des vignettes Crit'Air, obligatoires depuis mi-janvier, précise la préfecture dans un communiqué. Seuls les véhicules de la classe 0 à 3 Crit'Air pourront ainsi se déplacer dans ce périmètre.

Toutefois, il existe de nombreuses exceptions pour permettre de circuler même lorsqu'on est a priori concerné par cette exception. Les autorités livrent une liste étonnamment longue de ces "dérogations permanentes", la plupart correspondant à des professions dans lesquelles l'usage d'un véhicule est absolument nécessaire.

Outre bien sûr les services publics (pompiers, ambulances, éboueurs, poste...), on retrouve ainsi les taxis, les camions de déménagement, ceux transportant des denrées périssables notamment en provenance ou à destination des marchés parisiens, ou les citernes. Mais sont aussi concernés les véhicules de représentants de commerce, les autocars de tourisme, les transports de fonds, les corbillards... La liste exhaustive est disponible sur le site de la mairie de Paris.

A noter que les dérogations concernent également le covoiturage, dès lors que trois personnes se trouvent à bord. Les véhicules immatriculés à l'étranger ne sont pas non plus concernés par l'interdiction.

Il est également possible de bénéficier de réduction et offres promotionnelles de la part des organismes de transports en commun (RATP, Autolib', Vélib').