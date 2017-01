Circulation différenciée à Paris: de nombreuses exceptions et des transports en commun moins chers

La circulation différenciée a été reconduite ce mercredi 25 à Paris, ce qui peut occasionner quelques désagréments pour les propriétaires de véhicules appartenant à la catégorie 5 des vignettes Crit'Air ou "non classés".

Face à cette situation, des mesures compensatoires ont été mises en place par les services de transports parisiens. Par ailleurs, il existe de nombreuses exceptions qui permettent de conduire à Paris, même avec un véhicule en principe interdit.

Ainsi la RATP a mis en place un "forfait anti-pollution 1 jour". Ce ticket garantit pour l'ensemble de la journée l'accès à tout les transports gérés par la régie parisienne à l'exception de l'Orlyval: Transilien et Optile en région Ile-de-France; RER, Métro, Tramway et Bus, ainsi que les dessertes aéroportuaires par Bus (Roissybus, Orlybus) et le Noctilien dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Il est vendu 3,80 euros.

Le réseau Autolib' propose également une offre exceptionnelle. Les nouveaux abonnés qui souscriraient une offre "prêt à rouler" du lundi 23 au vendredi 27 bénéficieront d'une heure offerte en indiquant le code promo HIVERS4 lors de la souscription. Cet abonnement se retire directement à une borne Autolib'.

La logique est similaire pour le système Vélib' qui propose gratuitement son ticket "1 jour" alors qu'en temps normal il est facturé 1,70 euros. Il permet de bénéficier pour chaque trajet de la journée de ne pas payer les 30 premières minutes. Là encore, il suffit de se rendre à une borne pour souscrire à l'offre.

Mais surtout, il existe de nombreuses exceptions pour lesquelles l'interdiction ne s'applique pas. La préfecture de Paris livre une liste étonnamment longue de ces "dérogations permanentes", la plupart correspondant à des professions dans lesquelles l'usage d'un véhicule est absolument nécessaire.

Outre bien sûr les services publics (pompiers, ambulances, éboueurs, poste...) , on retrouve ainsi les taxis, les camions de déménagement, ceux transportant des denrées périssables notamment en provenance ou à destination des marchés parisiens, ou les citernes. Mais sont aussi concernés les véhicules de représentants de commerce, les autocars de tourisme, les transports de fonds, les corbillards... La liste exhaustive est disponible sur le site de la préfecture.

A noter que les dérogations concernent également le covoiturage, dès lors que trois personnes se trouvent à bord. Les véhicules immatriculés à l'étranger ne sont pas non plus concernés par l'interdiction.