Marseille bat Paris au classement des villes les plus embouteillées de France

Avec un taux de congestion de 40%, Marseille décroche la première place des villes françaises les plus embouteillées, dans le classement international publiée ce mardi 21 pour la sixième année consécutive par le spécialiste du GPS TomTom. Il s'agit de la quatrième place au niveau européenne et de la 26e au niveau mondial.

Comme l'année dernière, la cité phocéenne conserve son titre de champion devant sa dauphine Paris. Si l'on reste dans l'Hexagone, il faut descendre à la 87e place internationale pour trouver la troisième ville française qui a le plus de bouchons: Lyon.

Les Marseillais passent en moyenne 158 heures par an dans les embouteillages, pare-chocs contre pare-chocs, totalement paralysés sur la route. Il faut compter pour un trajet type d'une heure, avec les 40% de temps en plus qu'en cas de trafic fluide, une perte moyenne de 41 minutes.

Outre-Manche, les Londoniens vivent exactement le même calvaire. Sauf en soirée où le trafic est légèrement plus fluide à Londres qu'à Marseille (68% de ralentissements contre 75%).

Pour établir son "TomTom Traffic Index", TomTom a récolté les données de 390 villes dans 50 pays différents. Dans les dix premières places du classement, on retrouve six villes d'Asie dont Bangkok et Jakarta, respectivement capitales de Thaïlande et d'Indonésie, avec 61% de temps de trajet en plus aux heures de pointe contre 58%. Tout en haut de ce classement, Mexico City reste indétrônable avec 66% de taux de congestion.