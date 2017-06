Les claviers de vos PC vont changer: "azerty" ou "bépo"? A vous de choisir

Le clavier "azerty" va-t-il disparaître au profit du "bépoè" (aussi appelé "bepo")? Il devrait au moins subir une modernisation et surtout une normalisation. Une tâche confiée par le ministère de la Culture à l'Afnor (Association française de normalisation) et qui est ouverte aux propositions et commentaires de tous jusqu'à ce vendredi 9 juillet.

Nouveaux signes encombrants, différences entre les Mac et les PC, inadaptation à la langue française, douleurs pour les mains et les poignets... Les raisons de revenir sur l'organisation du clavier "azerty" sont nombreuses.

Il trouve en effet son origine dans une adaptation du "qwerty" des premières machines à écrire anglo-saxonnes. Les lettres les plus accessibles ne sont donc pas toujours les plus utilisées, les "é, è, ç" majuscules nécessitent une gymnastique improbable, le "œ" est inexistant.

"L’objectif initial était de répondre aux besoins dactylographiques de notre temps en augmentant les possibilités d’écriture, pour permettre à chacun d’écrire selon ses préférences et selon les règles qu’il s’impose. Ainsi, sur les claviers actuels, les caractères spéciaux couramment utilisés aujourd’hui ne sont pas toujours faciles à taper et donne lieu à diverses acrobaties digitales… ce qui milite pour repenser la disposition des touches", explique l'Afnor.

La révolution du clavier "bépoè":

Mais plus qu'une simple amélioration, certains plaident pour un tout nouveau système, le "bépoè", spécifiquement conçu pour s'adapter à l'usage de la langue française. Il permet notamment de limiter les troubles musculo-squelettiques. Mais il représenterait pour ses détracteurs un casse-tête d'adaptation, en plus d'être inutilisable dans une autre langue.

Pour trancher, l'Afnor a réuni des spécialistes en commission mais souhaite également ouvrir la discussion à tous. Il est donc possible de participer à l'enquête en ligne en cliquant ici.