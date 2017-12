Comment et où observer la pluie d'étoiles filantes cette nuit?

Dans la nuit de ce mercredi 13 à jeudi 14, "la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année" aura lieu selon la Nasa. Une pluie de météores, qui sont aussi appelées Géminides, devrait avoir lieu: les observateurs pourront alors voir une étoile filante chaque minute.

Cette pluie un peu particulière sera plus simple à observer que celle qui avait été annoncée en août: la lune est dans une période décroissante et ne créera donc pas beaucoup de lumière dans le ciel.

Car la Nasa l'a rappelé: pour observer la pluie de Géminides il faudra "s'évader des lumières" juste après 21h ce mercredi. Pour voir ses étoiles filantes, il faudra préférer la campagne à la ville, il sera donc très difficile de jouer à l'astronome d'un soir au milieu des réverbères.

De plus, à Paris, Marseille ou toutes les villes importantes, la pollution sera trop importante pour que la pluie d'étoiles filantes soit visible.

En campagne et si le ciel n'est pas trop nuageux, il sera donc possible de voir les Géminides. Il faudra que les yeux s'habituent à l'obscurité et il suffira de lever la tête dans n'importe quel sens.

Pour être bien sûr que l'étoile filante observée est bien un Géminide (car il est possible que ce soit un météore "indépendant"), il faudra suivre du regard le sens inverse de sa trajectoire. "Si vous vous retrouvez dans la constellation des Gémeaux, il y a de fortes chances que vous ayez vu un Géminide".

Pour la Nasa, cette pluie d'étoiles filantes est un événement. Cela fait 200 ans que l'organisation en observe, mais comme chaque année celle-ci sera plus forte et plus brillante que la pluie de météores précédente.