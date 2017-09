Nœud de cravate et toilettes: ces choses que nous ne savons plus faire sans Google

"Je ne sais pas, demande à Google". Cette phrase qui n'aurait eu aucun sens il y a encore quelques années est devenue commune. Et le moteur de recherche s'en est bien rendu compte au point de s'amuser à recenser les questions de la vie courante qui lui sont le plus souvent posées.

Pour cela il s'est intéressé aux requêtes commençant par "comment". Celles-ci ont augmenté de 140% depuis 2004 selon le moteur de recherche, et se sont notamment orientées vers les réparations de tous les jours, devenues plus faciles à faire soi-même grâce à Internet.

Google a même créé un site ironiquement appelé "Comment réparer des toilettes (et autre choses que vous ne pourriez faire sans une recherche)". Sous un graphisme original, on peut découvrir quelles recherches en la matière ont été les plus tapées par pays. Les internautes français par exemple ont surtout chercher à réparer des fenêtres, puis des portes, des murs , des machines à laver et des réfrigérateurs.

Mais bien que récurentes, ce ne sont pas ces recherches de bricoleur du dimanche qui sont les plus nombreuses. Le top 10 montre plus la tendance des internautes à chercher de l'aide pour les choses les plus courantes et anodines.

Parmi les recherches débutant par "comment", arrive ainsi en premier "comment nouer une cravate", puis "comment embrasser". "Comment tomber enceinte" ferme le podium. Parmi les sept autres recherches de ce top 10, il est amusant de voir que les régimes sont aussi bien représentés que les recette de cuisine plutôt riches:

1 Comment nouer une cravate

2 Comment embrasser

3 Comment tomber enceinte

4 Comment perdre du poids

5 Comment dessiner

6 Comment faire de l’argent

7 Comment faire des crêpes

8 Comment écrire une lettre de motivation

9 Comment préparer du pain perdu

10 Comment perdre la graisse du ventre