Comment purifier l’eau du robinet ?

Par souci d’économie ou d’écologie, vous souhaitez mettre un terme à votre consommation de bouteilles d’eau et consommer l’eau du robinet. Seulement, celle-ci a un goût et une odeur peu agréable, et vous n’êtes pas certain(e) qu’elle soit pure. Voici les solutions qui s’offrent à vous !

Installer un purificateur d’eau

Culligan propose plusieurs solutions de purification d’eau pour les personnes qui souhaitent consommer l’eau du robinet en toute quiétude. Vous pouvez donc vous tourner vers cette solution et installer un purificateur d'eau sous le robinet de la cuisine (et/ou sur les autres robinets de la maison).

Plusieurs purificateurs sont disponibles : ils ne présentent pas tous la même qualité de filtration ni le même tarif. Mais d’une manière générale, les purificateurs Culligan permettent d’éliminer le chlore, le goût et les mauvaises odeurs de l’eau. En outre, ils agissent aussi sur les matières organiques et les composés organiques volatils. Enfin, certains modèles permettent aussi d’éliminer les traces de pesticides, de résidus médicamenteux et de métaux lourds parfois présentes dans l’eau du robinet. Idem pour les nitrates, les nitrites, l’aluminium et le fluor.

Il vous sera alors possible de consommer l’eau du robinet en toute sécurité, et de la proposer à toute la famille. L’avantage : vous pouvez choisir entre la location et l’achat du matériel.

Utiliser une carafe filtrante

Cette solution simple et peu onéreuse peut vous permettre de consommer l’eau du robinet. Si son niveau de filtration n’est pas aussi important que celui d’un purificateur d’eau, elle reste efficace pour une utilisation quotidienne. Optez pour une carafe d’eau dotée d’une grande capacité pour un usage plus pratique. Les cartouches de filtrations que l’on y insère permettent de filtrer les métaux lourds, le chlore ainsi que les substances qui altèrent le goût de l’eau. Il faudra néanmoins changer régulièrement les filtres de la carafe pour que celle-ci soit efficace. On estime qu’une cartouche permet de filtrer l’eau durant un mois.

Installer un filtre au robinet

Outre la carafe, on peut installer des filtres directement sur le robinet de la cuisine. Facile à installer, cet accessoire permet de filtrer l’eau directement à la sortie du robinet. Son installation reste simple, mais il faut vous assurer qu’il est compatible avec votre mitigeur. Selon les modèles, des adaptateurs existent et sont fournis avec le produit. Les recharges sont moins onéreuses que pour les carafes filtrantes. On peut profiter de plusieurs fonctions : eau filtrée (prête à consommer), eau non filtrée (pour faire la vaisselle) et douchette (eau non filtrée pour nettoyer les fruits et légumes).

Le charbon comme solution naturelle

Si vous souhaitez faire au plus simple, vous pourrez vous tourner vers une solution naturelle : le charbon végétal. Peu coûteux, il suffit de le faire tremper dans une carafe pour obtenir de l’eau de bonne qualité et parfaitement limpide. Le charbon attire les éléments nocifs et chimiques, et il permet aussi de retenir les mauvaises odeurs. Mais avec cette solution, il faudra prévoir plusieurs carafes, car la filtration dure entre six et huit heures. Un bâtonnet de charbon permet de filtrer une bouteille d’eau par jour pendant trois mois. Entre deux usages, il faut le faire bouillir dix minutes puis le laisser sécher.