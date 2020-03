Confinement: l’application Waze ne signale plus les contrôles policiers

Le GPS Waze ne permet plus à ses utilisateurs d’indiquer les forces de l’ordre qui contrôlent les routes françaises et le respect du confinement.

Waze a enfin décidé se s'adapter aux règles de confinement pour lutter contre l'épidémide de coronavirus. L'application GPS très prisée chez les jeunes générations en particiulier a désactivé la fonction de signalement de policiers "de manière temporaire en France, depuis le week-end du 21 mars", a confirmé au monde une porte-parole de l’entreprise, jeudi 26 mars.

Si le bouton reste visible à l'écran, le signalement n'est plus pris en compte et les alertes ne s'affichent plus sur l'itinéraire.