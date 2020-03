Confinement: sortir son chien n'a jamais été aussi agréable!

Témoignage - Depuis ce début de confinement, les familles possédant un animal de compagnie, se redécouvrent une envie quasi permanente de faire prendre l'air à leurs chiens, ce qui n'est pas pour leurs déplaire.

Effectivement, après quelques années de vie commune, emmener son chien faire une promenade demeurait jusque là une corvée obligatoire comme une autre, à répéter quotidiennement comme le ménage ou la vaisselle.

La plupart du temps, la tache était, soit déléguée aux autres membres de la famille, soit pour les plus organisés, attribuée équitablement afin qu'il n'y est pas d'épargné. Mais dorénavant, et pour le plus grand bonheur de nos canins, leur ( ou “leurs” pour les plus réticents au confinement ) balade(s) devient pratiquement le (ou les) moment(s) le(s) plus sympathique(s) de la journée !

C'est donc ici que l'on constate une réelle ironie dans la situation, car s'additionnant au fait qu'il aura fallu un confinement quasi total pour que l'on prenne du plaisir à sortir notre animal, maintenant ce n'est plus notre chien qui a besoin de nous pour sortir mais l'inverse ! Car oui, actuellement il nous permet de prendre l'air, en toute liberté, sans avoir à faire une activité physique, faire des courses ou aller à la pharmacie. C'est donc pour cete raison, malgré toutes les contraintes imposées par cette pandémie, que les français devront et ressortiront plus soudés que jamais avec leur famille, leurs amies ou bien même leurs animaux de compagnie.

Jouez, riez, profitez de cette proximité avec vos proches pour renforcer ou même renouer vos liens. Car, la France et donc les français, s'identifient depuis 1848 à trois mot d'ordre qui sont : Liberté, Egalité, Fraternité. Voyez ces mots comme trois grands principes, devant toujours régir notre pays et notre mentalité, et subsistant en symbiose permanente. Si l'un faiblit, les autres se doivent de rétablir l'équilibre afin que la société prospère. Nous sommes tous égaux devant cette privation presque entière de notre liberté, et c'est pour cela que nous nous devons d'être au paroxysme de la fraternité si nous voulons nous en sortir indemne, et même plus fort de cette épreuve ! Souvenons-nous en !

Témoignage de Nelson F. - 19 ans