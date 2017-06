Contraception: Pill'Oops, l'application pour ne plus oublier sa pilule

A chaque oubli de pilule, c'est le stress. Alors pour éviter ce moment délicat où les femmes se posent des milliers de question, le Planning Familial a créé une application pour ne plus oublier sa contraception. Baptisée "Pill'Oops" et disponible gratuitement depuis début juin, elle permet notamment de programmer une alarme, d'avoir un suivi de son cycle, de se renseigner sur sa pilule et de trouver des conseils en cas d'oubli.

En effet, il est possible d'avoir des informations sur le rapport sexuel non ou mal protégé, sur la contraception d'urgence, les vomissements et diarrhées, les saignements au cours de la plaquette ou encore l'absence de saignements. Les utilisatrices peuvent aussi avoir la notice de leur médicament et se renseigner également sur la prise de leur contraception en cas de décalage horaire. Et si le doute subsiste, un numéro vert "Sexualité, Contraceptions, IVG" a été mis en place par le Planning Familial (0 800 08 11 11). Selon l'organisme, l'objectif de cette application est de "renforcer l'autonomie des femmes dans leur sexualité et leur santé sexuelle", a-t-elle indiqué sur son site Internet.

Selon une étude de 2016 menée par OpinionWay pour le laboratoire Bayer, l’oubli de pilule contraceptive, au moins une fois par mois, concerne 40% des jeunes femmes de 21 à 29 ans. Cette enquête avait été réalisée dans neuf pays (France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Irlande, Mexique, Brésil, Etats-Unis) auprès de 4.500 femmes.

Longtemps considérée comme le contraceptif préféré des Française, la pilule est de moins en moins choisie par les femmes. Cela fait plusieurs années que le désamour s'accroît et qu'elles se tournent vers d'autres moyens de contraception comme le stérilet, l'anneau vaginal, le patch contraceptif ou encore l'implant.