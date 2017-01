Corse: alerte orange "pluie-inondation" jusqu'à lundi

La Corse a été placée en alerte orange jusqu'à lundi pour des pluies et inondations, qui ont entraîné la coupure de plusieurs routes ce dimanche22 , a annoncé Météo France. L'épisode de fortes précipitations doit se poursuivre jusqu'à lundi 16 heures, a indiqué Météo France.

Des pluies "modérées à fortes" doivent persister sur l'est de l'île de beauté, "au sud d'une ligne Porto/Venaco", ont précisé les prévisionnistes en milieu de matinée.

"Les versants est des massifs sont de loin les plus exposés aux plus forts cumuls. Les pluies continues, d'intensité modérée à forte (dimanche), tendent à baisser d'intensité en journée de lundi, et même probablement dès la soirée/début de nuit de dimanche. Pour autant, elles restent significatives et se maintiendront jusqu'à lundi après-midi", précisent-ils.

Dimanche, le cumul de pluie sur 24 heures pourra atteindre 200 à 250 mm sur les versants est des massifs intérieurs. Lundi, les cumuls attendus "sont moins élevés", mais sur l'ensemble de l'épisode, de samedi à lundi, il pourra tomber jusqu'à 400 mm de pluie par endroits, dans les massifs.

"Les fortes pluies s'accompagneront également d'un violent vent d'est qui pourra par moments dépasser les 100 km/h, avec une tendance à la baisse en soirée de dimanche", précise Météo France.

De leur côté, les préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse recensaient dimanche midi une dizaine de routes, dont plusieurs départementales, coupées en raison de crues ou de ruissellements.

Les autorités appellent à la plus grande vigilance, surtout dans les déplacements et dans les zones inondables.