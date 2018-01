Les cotons-tiges en plastiques bientôt interdits au nom de l'écologie

Dans le cadre de la loi sur la biodiversité, les cotons-tiges en plastiques vont être interdits à la vente dès le 1er janvier 2020. Bien que les médecins ne conseillent pas toujours volontiers leur utilisation, cause de nombreux accidents, ce ne sont pas eux qui ont appuyé cette prohibition mais bien les associations de défense des animaux.

En effet les contons-tiges sont compliqués à recycler, du fait de leur petite taille et de leur faible poids. A cause de ces deux facteurs, les stations d'épurations les traitent mal et ils deviennent des fléaux dans la nature et se retrouvent fréquemment dans l'estomac des poissons.

De plus lorsqu'ils se dégradent dans les océans, ils libèrent des substances chimiques toxiques.

En plus de ne pas être très écologiques, les cotons-tiges ne sont pas très aimés des médecins. En effet ils sont responsables de nombreux accidents domestiques chaque années, les premières victimes sont souvent les jeunes enfants à qui les parents insèrent le bâtonnet trop profondément dans l'oreille.

Les contons-tiges peuvent même provoquer de l'eczéma, des bouchons de cérumen ou encore des blessures du tympan. Il est recommandé d'utiliser une poire pour se laver les oreilles sans encombre, et encore: cette partie du corps s'autonettoie.

Dans le cadre de cette même loi sur la biodiversité adoptée en juillet 2016, les produits cosmétiques contenant des microbilles en plastiques, gommages pour le corps, dentifrices et autres gels douche, sont maintenant interdits à la vente et ce depuis lundi 1er janvier 2017.