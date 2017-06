Crèmes solaires pour enfants: pas plus efficaces et toujours des substance controversées

Une enquête de 60 Millions de consommateurs publiée jeudi met en évidence l'absence de différence ente les crèmes solaires standards et celles spécialement destinées aux enfants, souvent plus chères. Elle relève en revanche que certains produits n'ont pas le niveau de protection qu'ils affichent et contiennent des perturbateurs endocriniens potentiels ou des allergènes.