Danger des smartphones : l'inquiétante augmentation des blessures à la tête

Dangers du smartphone - L’utilisation du téléphone portable n’est pas seulement dangereuse lorsque l’on conduit. Selon une nouvelle étude américaine, elle entraîne également un nombre croissant d’accidents chez les piétons et une augmentation significative des blessures au visage et au cou.

C’est une équipe de scientifiques du New Jersey (Etats-Unis) qui est arrivée à cette conclusion après avoir analysé les données des urgences des hôpitaux américains. Il y a ceux qui percutent un panneau de signalisation, ceux qui rentrent dans un autre piéton (qui avait peut-être lui-même les yeux rivés sur son écran), ceux qui trébuchent sur un obstacle aussi... Et terminent aux urgences pour des ecchymoses, une fracture du nez ou des coupures au visage. Selon l'un des principaux auteurs de l'étude, le chirurgien Boris Paskhover, le nombre d'accidents impliquant des piétons distraits par leur smartphone monte en flèche depuis 2007, année de la sortie du premier iPhone d'Apple. Et un autre pic a été enregistré en 2016, année de la sortie du jeu Pokémon GO. Sans grande surprise, ce sont les jeunes âgés de 13 à 29 ans qui sont le plus souvent victimes de blessures liées à l’utilisation du smartphone.

Des trottoirs réservés aux piétons utilisateurs de Smartphone ?

En 2016, alarmé par le nombre d'accidents, parfois très graves, impliquant des piétons accaparés par leur appareil mobile, l’État du New Jersey avait envisagé d'infliger une amende aux personnes qui traversaient la rue tête baissée vers leur écran. Et, depuis quelques années, plusieurs villes de Chine ou des États-Unis ont lancé des expérimentations étonnantes : des trottoirs à deux voies pour fluidifier la circulation. Une voie rapide est réservée aux piétons pressés, l’autre aux « marcheurs-texteurs » qui profitent de leur déplacement pour communiquer avec leurs amis ou surfer sur Internet, et négligent parfois de regarder devant eux. Les mauvaises langues disent que ces derniers, qui avaient le nez rivé sur leur écran, n’ont même pas remarqué la ligne de démarcation…

*étude américaine