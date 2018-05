Date de début du Ramandan 2018: quand saura-t-on?

La date du début du Ramadan 2018 en France sera déterminée ce mardi 15 au cours de "nuit du doute". Elle définira si le mois saint des musulmans débutera mercredi 16 ou jeudi 17.

C'est à une commission de la "nuit du doute" que reviendra cette tâche. La Grande mosquée de Paris a annoncé qu'elle se réunirait à partir de 18h30 ce mardi, afin d'étudier la position de la Lune et d'en tirer une décision. Elle est composée d’imams, de représentants de mosquées d’Ile-de-France, des membres du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), des représentants de l’ensemble des fédérations musulmane de France et des fidèles.

C'est après qu'ils aient procédé aux calculs astrologique nécessaires qu'ils pourront définir la date du début du Ramadan.

La date du début du Ramadan est en effet basée sur le calendrier lunaire et l'apparition d'un croissant de Lune, symbole de l'Islam. Certains considèrent que c'est l'observation du ciel qui permet donc d'en fixer la date, ce qui explique qu'elle ne soit alors définie que quelques jours avant et le terme de "nuit du doute" qui précède sa révélation.

D'autres jugent qu'il n'est plus nécessaire de voir un astre pour prouver sa position grâce à l'astrologie moderne et qu'un calendrier peut donc être établi à l'avance. Aujourd'hui, c'est la méthode traditionnelle qui est la plus respectée en France et dans le monde.

C'est également l'observation de la Lune qui définit si le Ramadan dure 29 ou 30 jours et donc la date de l'Aïd el-Fitr, la fête de rupture du jeûne.

La nuit du doute est fixée au 29e jour du mois de Chaâbane, le huitième du calendrier musulman. Celui-ci débute en 622 avec l'Hégire (l'exode du prophète Mahomet de La Mecque vers Médine), mais s'agissant d'un calendrier lunaire, les mois et donc l'année durent moins longtemps. Pour les musulmans, 2018 est donc l'année 1439 du calendrier hégirien.