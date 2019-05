Date de fin du ramadan 2019: déjà les 10 derniers jours

Le ramadan 2019 approche de sa date de fin. Même si celle-ci n'est pas encore établie dans tous les modes de calcul, il ne reste ce jeudi 23 plus qu'une dizaine de jours avant la dernière période de jeûne et l'Aïd el-Fitr.

Pour certains fidèles, la date exacte est déjà connue. Le dernier jour du Ramadan sera le 3 juin, et l'Aïd el-Fitr serait donc célébré le 4 juin. Mais cette date n'est certaine que pour une minorité de musulmans en France et dans le monde: ceux qui sont partisans de la méthode du calcul astronomique. Celui-ci permet de connaître la date à l'avance et de les harmoniser à travers le monde.

En effet selon les écritures, le Ramadan débute et s'achève lorsque les fidèles peuvent "voir" le croissant de Lune dans le ciel. La plupart des communautés musulmanes restent attachées à cette tradition de la "nuit du doute" durant laquelle des collèges religieux scrutent le ciel afin de décider si le début ou la fin du Ramadan tombe le lendemain ou le surlendemain.

La nuit du doute devrait cette année avoir lieu le soir du 3 juin. Elle définira si le Ramadan s'achève le soir-même, en accord avec les calculs astronomiques, ou s'il se poursuivra. A noter que si la Lune ne peut être vue en raison de la météo, la tradition veut que le Ramadan dure alors 30 jours et non 29.

Les dates du Ramadan se décalent d'environ une dizaine de jours par an, le calendrier lunaire utilisé par l'islam étant composé de 12 mois de 29 à 30 jours. A cette période de l'année, le jeûne du lever au coucher du soleil est d'autant plus difficile. Pour les dix derniers jours, il commencera dans la plupart des villes avant 4h du matin pour se terminer après 21h.