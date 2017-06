Dates Bac 2017 : le planning des épreuves des filières générales, technologiques et professionnelles

Epreuves, résultats, rattrapages… Tout savoir sur le déroulement du bac est primordial pour s’organiser et réussir. Alors que l'épreuve de Philosophie s'est déroulée ce jeudi 15, voici le calendrier publié fin décembre par le ministère de l’Education nationale.

BAC GENERAL:

Série ES (économique et sociale):

Vendredi 16: histoire-géographie (matin)

Lundi 19: LV1 (après-midi)

Mardi 20: sciences économiques et sociales (matin)

Mercredi 21: mathématiques (matin), LV2 étrangère ou régionale (après-midi)

Série L (littéraire):

Vendredi 16: histoire-géographie (matin)

Lundi 19: LV1 (après-midi)

Mardi 20: littérature (matin)

Mercredi 21: mathématiques (matin), LV2 étrangère ou régionale (après-midi)

Jeudi 22: arts, grec ou latin (après-midi)

Série S (scientifique):

Vendredi 16: histoire-géographie (matin)

Lundi 19: LV1 (après-midi)

Mardi 20: physique-chimie (matin)

Mercredi 21: mathématiques (matin), LV2 étrangère ou régionale (après-midi)

Jeudi 22: sciences de la vie et de la terre, écologie, agronomie et territoires ou sciences de l'ingénieur (après-midi)

BAC TECHNOLOGIQUE (ST2S, STMG, STL, STI2D, STD2A, hôtellerie et TMD):

Série ST2S (sciences et technologies de la santé et du social):

Vendredi 16: histoire-géographie (matin), mathématiques (après-midi)

Lundi 19: LV1 (après-midi)

Mardi 20: sciences physiques et chimiques (matin), Sciences et techniques sanitaires et sociales (après-midi)

Mercredi 21: LV2 étrangère ou régionale (après-midi)

Jeudi 22: biologie et physiopathologie humaines (après-midi)

Série STMG (sciences et technologies du marketing et de la gestion):

Vendredi 16: histoire-géographie (matin), mathématiques (après-midi)

Lundi 19: épreuve de spécialité (après-midi)

Mercredi 21: management des organisations (matin, LV2 étrangère ou régionale (après-midi)

Vendredi 16: environnement du tourisme (après-midi)

Mercredi 21: sciences appliquées et technologies (après-midi)

Série Hôtellerie:

Vendredi 16: environnement du tourisme (après-midi)

Mardi 20: gestion hôtellière et mathématiques (après-midi)

Mercredi 21: sciences appliqués et technologies (après-midi)

Série STL (sciences et technologies de laboratoires):

Vendredi 16: mathématiques (après-midi)

Lundi 19: LV1 (après-midi)

Mardi 20: Chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité (après-midi)

Mercredi 21: LV2 étrangère et régionale (après-midi)

Jeudi 22: physique - chimie

Série STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable):

Vendredi 16: mathématiques (après-midi)

Lundi 19: LV1 (après-midi)

Mardi 20: enseignements technologiques transversaux (après-midi)

Mercredi 21: LV2 étrangère ou régionale (après-midi)

Jeudi 22: physique-chimie

Série STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués):

Vendredi 16: mathématiques (après-midi)

Lundi 19: LV1 (après-midi)

Mardi 20: enseignements technologiques transversaux (après-midi)

Mercredi 21: LV2 étrangère ou régionale (après-midi)

Jeudi 22: physique-chimie

BAC PROFESSIONNEL:

Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement :

Mercredi 14 et le jeudi 15 pour celles de français.

Jeudi 15 pour celles d'histoire-géographie et enseignement moral et civique.

Vendredi 16 et lundi 19 pour celles d'arts appliqués et de cultures artistiques.

Vendredi 16 pour celles de prévention, santé et environnement et pour celles d'économie-droit et d'économie-gestion.

EPREUVES ANTICIPEES DU BAC GENERAL et TECHNOLOGIQUE (élèves de 1ère)

Jeudi 15: français et littérature, toutes séries (après-midi)

Lundi 19: sciences en séries L et SES (matin)

RESULTATS ET RATTRAPAGE

Le 5 juillet, les candidats sauront s'ils ont obtenu d'emblée leur diplôme, s'ils doivent passer le rattrapage jusqu'au 7 juillet ou s'ils sont recalés.

SESSION DE SEPTEMBRE

Du 6 au 13 septembre en métropole pour les candidats des voies générale et technologique. Du 11 au 18 septembre pour le bac professionnel pour les épreuves écrites.