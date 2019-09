Dépression et reproches : la dure conciliation vie pro/vie perso pour les femmes

Les femmes qui travaillent à temps plein sont plus nombreuses que les hommes à subir des reproches de leur entourage. Le quotidien de nombre d’entre elles est entaché d’une charge mentale trop lourde et de troubles psychiques.

Trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle n’a rien d’aisé, a fortiori pour les femmes qui ont des enfants en bas âge. Jusque-là, rien de très nouveau. En revanche, et c’est plus inquiétant, l’étude de la Dares* nous apprend que ce quotidien partagé entre tâches domestiques, travail et remarques désagréables de l’entourage a un véritable impact sur la santé mentale des femmes.

Les femmes subissent plus de reproches que les hommes

Dans son étude publiée mercredi, la Dares fait plusieurs constats : si toutes les catégorie-socio-professionnelles sont exposées aux reproches de leur entourage, ce sont les personnes qui travaillent en horaires larges et atypiques qui en souffrent le plus. A fortiori si elles sont des femmes. Près d’un tiers de celles qui travaillent en 3/8 déclarent subir des reproches de leur entourage, contre moins d’un homme sur cinq dans la même situation.

Les femmes cadres moins souvent victimes de reproches à la maison

A noter ensuite : les femmes cadres sont moins nombreuses que les ouvrières ou les employées à subir des reproches dans leur vie personnelle. Deux choses peuvent expliquer cela : une répartition des tâches domestiques moins égalitaire dans les classes populaires et davantage de moyens financiers pour se faire aider, pour la garde des enfants ou le ménage par exemple, pour les cadres.

Les reproches entraînent des troubles psychiques chez les femmes

Autre conclusion de cette analyse de la Dares : les femmes qui subissent ces reproches présentent un risque deux fois plus élevé que les autres de connaître une santé « altérée », des troubles dépressifs ou des problèmes de sommeil. Les hommes victimes de reproches, eux, ne semblent pas particulièrement affectés.

*direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques qui dépend du ministère du Travail.