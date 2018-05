Dernier jour pour la déclaration d'impôt papier 2018: comment passer sur Internet

Dernier jour pour envoyer votre déclaration d'impôt papier. La date limite tombe en effet ce jeudi 17 mai à minuit, le cachet de La Poste faisant foi.

Mais pour les contribuables qui auraient laissé passer l'heure alors qu'ils peuvent encore utiliser le format papier, il est toujours possible de se rabattre sur la déclaration en ligne, la date limite pour celle-ci étant bien plus large.

Pour cela, il suffit de se créer un espace particulier (si ce n'est déjà fait) sur le site impots.gouv en se munissant au préalable de sa déclaration papier et de son dernier relevé d'imposition. Il faut en effet se munir de son numéro fiscal de 13 chiffres et de son numéro d'accès en ligne à 7 chiffres (figurant tous deux sur la dernière déclaration), ainsi que de son revenu fiscal de référence (figurant sur le dernier avis d'imposition).

Il est ensuite possible de remplir sa déclaration étape par étape. Par ailleurs, il est possible de modifier cette déclaration en ligne même après l'avoir terminée et l'avoir validée. Cela jusqu'à la date limite d'envoi.

Les habitants des départements numérotés de 1 à 19 ont jusqu'au mardi 22 pour remplir leur déclaration, tout comme les résidents étrangers.

Les personnes résidants des départements 20 jusqu'à 49 ont un peu plus de temps pour faire parvenir leur déclaration à la Direction générale des finances publiques puisqu'elle pourra être envoyée jusqu'au mardi 29 à minuit. Les Corses, quel que soit le département, devront faire parvenir leur déclaration pour cette date aussi.

Enfin la date limite des déclarations en ligne pour les départements 50 jusqu'à 976 est fixée au mardi 5 juin prochain.