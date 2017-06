Education: les dates des vacances scolaires 2017/2018 dévoilées

Alors que des milliers de personnes s'apprêtent à partir en vacances au cours des prochains mois, le ministère de l'Education vient de dévoiler, ce mardi 13, le calendrier scolaire 2017-2018. L'occasion pour les parents d'élèves de prévoir et d'organiser au mieux leurs prochaines semaines de repos. Tout d'abord, selon les informations communiquées, la rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 et le 1er pour les professeurs.

Les premières vacances, celles de la Toussaint, auront lieu du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017. Quant aux vacances de Noël, bien souvent attendues par les familles, elles débuteront le samedi 23 décembre. Les élèves reprendront les cours deux semaines plus tard, le lundi 8 janvier 2018. Il est important de rappeler que ces deux périodes de vacances scolaires sont les mêmes pour toutes les académies.

Celles qui suivent sont toutefois différentes. Ainsi, les vacances d'hiver auront lieu du samedi 10 février au lundi 26 février pour la zone A, du samedi 24 février au lundi 12 mars pour la zone B et du samedi 17 février au lundi 5 mars pour la zone C. De leurs côtés, les vacances de printemps (aussi appelées vacances de Pâques) se tiendront du samedi 7 avril au lundi 23 avril pour la zone A, du samedi 21 avril au lundi 7 mai pour la zone B et du samedi 14 avril au lundi 30 avril pour la zone C. Enfin, les grandes vacances d'été débuteront pour tout le monde le samedi 7 juillet.

Pour rappel, la zone A regroupe les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. La deuxième (B), les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. Quant à la troisième (C), elle rassemble les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Mais qu'en est-il de la Corse, des départements et des collectivités d'outre-mer? Comme l'a rappelé le ministère de l'Education sur son site Internet, "les recteurs, vice-recteurs et chefs de services de l'Éducation nationale ont compétence pour adapter le calendrier national en fixant, par voie d'arrêté, pour une période de trois années des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées".