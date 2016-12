Épidémie de grippe: pour certains spécialistes, il est déjà trop tard pour se faire vacciner

C’est maintenant officiel: depuis lundi 19, la France est touchée par l’épidémie de grippe saisonnière. La souche identifiée est de type H3N2 et s’annonce particulièrement dangereuse, notamment pour ceux qui sont considérés comme les plus vulnérables: les personnes âgées.

La ministre de la Santé, Marisol Touraine, face à l’arrivée prévisible mais brusque de l’épidémie, a appelé mercredi 21 les Français à se faire vacciner assurant qu’"il est encore temps, jusqu’à fin février". Problème: ce message rassurant pour ceux qui, par choix ou par oubli, ont laissé passer la période entre la disponibilité du vaccin et l’arrivée du virus, n’est pas partagé par certains spécialistes qui estiment qu’il est déjà trop tard.

En effet, si le vaccin est souvent efficace, il a malgré tout un défaut: il met entre deux et trois semaines, le temps que le corps produise les anticorps nécessaire à l’immunité, pour être pleinement efficace. C’est pour cela qu’il est très fortement recommandé de se faire vacciner en octobre ou novembre, quand la grippe n’est pas encore arrivée en France, mais que l'injection est disponible. Une épidémie de grippe durant en moyenne entre cinq et dix semaines, se faire vacciner aujourd’hui ne permettra une immunité que pour la deuxième moitié de sa période de présence, le patient restera vulnérable à court terme. Et si l’épidémie s’avère brève, il devient alors réellement inutile de se faire vacciner, l’immunité ne venant que lorsque la grippe sera en recul.

Un message qui ne dois pas désinciter à se faire vacciner –nul ne peut prédire avec exactitude combien de temps durera l'épidémie–, mais qui rappelle qu’il existe d’autres moyens de limiter la probabilité de se retrouver infecté, a fortiori si l’on ne peut pas compter sur une immunité vaccinale: se laver régulièrement et minutieusement les mains, et éviter autant que possible d’être en contact avec une personne malade, le virus étant très contagieux.