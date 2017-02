Etude: L'espérance de vie pourrait dépasser 90 ans chez les femmes d'ici 2030

Selon une étude publiée ce mercredi 22 dans la revue médicale britannique The Lancet, l'espérance de vie des femmes de nombreux pays d'ici 2030, avoisinera voire dépasseront la barre des 90 ans. Si les hommes connaîtront aussi une meilleure longévité, ce sont les femmes qui affichent la plus longue espérance de vie.

Le record appartient à la Corée du Sud. Ainsi une petite fille sud-coréenne qui naîtra en 2030 affichera une espérance de vie estimée en moyenne à 90,8 ans. Une évolution positive grâce notamment à la qualité de la nutrition qui favorise une pression artérielle basse, explique Euronews.

Une découverte qui étonne, explique le professeur Majid Ezzati, principal auteur de l'étude cité par France Info: "jusqu'à maintenant de nombreux chercheurs pensaient que l'espérance de vie ne dépasserait jamais les 90 ans".

En Europe ce sont les Françaises qui sont en tête, elles se positionnent en deuxième place au niveau mondial derrière la Corée du sud. Elles devraient jouir de l'espérance de vie la plus longue du continent avec une moyenne estimée à 88,6 ans. Presque au même niveau, le japon vient compléter le podium. Les Japonaises nées en 2030 auront une espérance de vie de 88,4 ans en moyenne. Les Espagnoles prennent la deuxième place en Europe avec une longévité estimée à 84 ans.

Mais l’étude révèle également que la situation ne devrait guère s’améliorer d’ici à 2030 aux Etats-Unis où l’espérance de vie est déjà inférieure à celle de la plupart des pays développés. Elle devrait passer de 81,2 ans en 2010 à 83,3 ans en 2030 chez les femmes. Des chiffres similaires à ceux de pays comme la Croatie ou le Mexique. Les chercheurs l'expliquent en évoquant d’importantes inégalités, l’absence d’un système de santé universel ainsi que des taux de mortalité maternelle et infantile, d’homicide et d’obésité particulièrement élevés aux Etats-Unis.

Selon les dernières statistiques publiées l'an dernier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les trois pays ayant les espérances de vie les plus longues en 2015 étaient: le Japon (86,8 ans), Singapour (86,1 ans) et l'Espagne (85,5 ans) chez les femmes. Mention honorable pour la réunion, en un peu plus de 60 ans, l'espérance de vie s'est allongée d'environ 30 ans. En 1953, une Réunionnaise passait en moyenne de vie à trépas à 53,5 ans, en 2017 l'espérance de vie est désormais de 82,9 ans.