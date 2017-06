Euro Millions: que va bien pouvoir faire le gagnant belge avec ses 154 millions d'euros?

Près de 154 millions d'euros. 153.873.716 exactement. C’est la somme qu’a remportée un joueur belge vendredi 2 à l’Euro Millions en choisissant les cinq bons numéros et les deux étoiles complémentaires. Il est ainsi devenu en une fraction de seconde l'un des hommes les plus riches du continent.

Rien qu’en entendant cette somme, les rêves les plus fous peuvent vous venir en tête. Il y a de quoi... car en décrochant cette cagnotte, l’heureux joueura remporté l’équivalent de 10.258 fois, soit 26 ans, la retraite de l’ex-président François Hollande.

Pour les amateurs de luxe, sachez qu’avec cette somme, vous pourriez vous offrir 13 fois la Rolls-Royce Sweptail. Cette voiture neuve, la plus chère du monde, existe en un seul exemplaire et a été conçue spécialement par rapport aux attentes de son acheteur. La coupé deux places dispose d’un toit panoramique ainsi que tout le nécessaire pour un confort inqualifiable. Et pcerise sur le gâteau, la console centrale abrite un mécanisme qui cache une bouteille de champagne de votre marque préférée ainsi que deux flûtes en cristal.

Une fois au volant de votre voiture, direction New York où la suite TY Warner penthouse de l'hôtel Quatre Saisons vous attend. Cette chambre, dont le prix avoisine les 40.000 euros la nuit, vous assurera une superbe vue à 360 degrés sur la Grande Pomme. En plus du panorama, vous pourrez profiter d’un maître de chambre à votre service 24h/24 et vous reposez dans un lit king size recouvert de 22 carats d’or.

Mais pour ceux qui souhaitent garder un train de vie modeste, vous pourrez louer une chambre au Formule 1 porte de Chatillon pendant 8.431 ans et rouler dans 9.927 Clio différentes. Si le coeur vous en dit.