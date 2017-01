Euro Millions: les résultats du tirage du vendredi 20 janvier 2017, pas de grand gagnant

Les résultats du tirage Euro Millions de vendredi 20 janvier 2017 sont tombés. Aucun joueur n' a remporté la cagnotte de plus de 81 millions d'euros qui était mise en jeu mais trois chanceux ont tout de même gagné plus de 445.000 euros . Voici les cinq bons numéros et les deux étoiles qu'il fallait cocher:

10 - 17 - 27 - 31 - 49 Etoiles: 3 et 5

Code My Million: NX 892 0712

Le prochain tirage de l'Euro Millions se déroulera mardi 24 janvier. Une cagnotte de près de 88 millions d'euros sera mise en jeu.

Au total, neuf pays participent chaque semaine aux deux tirages Euro Millions pour un jackpot minimum de 15 millions d'euros. Celui-ci est remis en jeu à chaque tirage tant qu'il n'est pas remporté, mais ne peut dépasser 190 millions d'euros depuis un changement de règlement datant de 2009. Un montant qui a déjà été décroché à deux reprises depuis: par un couple de Britanniques en août 2012 et un joueur portugais, en octobre 2014. En France le record est de 169 millions, en 2012, et 162, en 2011.

Pour une mise de 2,50 euros, soit une grille simple, chaque joueur dispose d'une chance sur un peu plus de 140 millions de trouver la bonne combinaison. Depuis la création de cette loterie européenne, en 2004, près de 400 joueurs ont remporté le jackpot, dont une vingtaine pour des gains supérieurs à 100 millions d'euros.

Cette mise permet également de participer au tirage My Million, propre à la France (incluant Monaco). A chaque tirage Euro Millions, le mardi et le vendredi, un code My Million est ainsi tiré au sort et permet à l'heureux chanceux de remporter un million d'euro, qu'il ait ou non gagné avec sa ou ses grilles de chiffres.