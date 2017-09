Euromillions - Un Français remporte 28 millions d'euros: ce qu'il peut s'acheter avec

Ce n'est pas un, deux mais 28 millions d'euros qu'un habitant des Bouches-du-Rhône vient de remporter lors du tirage de l'Euromillion de vendredi 1er septembre, un jackpot qui a de quoi faire en faire rêver plus d'un. Le tout: en misant sur la combinaison suivante: 8 – 7 – 3 – 14 – 49 et les deux étoiles 5 et 8. Mais que peut-on faire avec une telle somme sur son compte en banque? FranceSoir vous donne quelques idées originales.

> C'est 12,6% de Neymar

Rappelez-vous, le PSG a récemment conclu le transfert le plus cher de l’histoire du football en faisant venir l’attaquant de Barcelone Neymar contre 222 millions d’euros. Donc concrètement, avec la somme gagnée lors du tirage de l'Euromillion, il est possible de se payer 12.6% de l'ancienne star du FC Barcelone. Soit, son avant-bras par exemple. Et si vous n'aimez pas Neymar, vous pouvez opter pour un joueur tout aussi bankable, Mbappé, dont le prix avoisine les 180 millions d'euros. Avec la somme du tirage, il est possible par exemple de s'offrir 15,6% de la star du PSG.

> 10 fois le haras de Johnny Depp

Bonne nouvelle pour le gagnant de l'Euromillion, l'acteur Johnny Depp, endetté de plus de 40 millions de dollars (environ 33,65 millions d'euros), a été contraint de mettre en vente son haras de 41 hectares dans le Kentuky (Etats-Unis). Selon le Wall Street Journal, il sera mis aux enchères pour 2,9 millions de dollars le 15 septembre prochain. L'heureux gagnant de l'Euromillions peut donc, avec la somme qu'il vient de remporter, s'en acheter 10.

> Des années dans l'école la plus chère au monde

Plus de 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée des classes lundi 4 septembre. A cette occasion, il serait intéressant de connaître le prix et le nom de la plus chère école du monde. Il s'agit de l'Institut Le Rosey situé à Rolle en Suisse (canton de Vaud). Un an de pensionnat coûte 83.400 francs suisses soit plus de 75.300 euros pour les élèves de primaire. Le gagnant pourrait donc payer un total de 372 années scolaires. Pour le collège et le lycée, le coût est encore plus élevé. Une année se paie 111.900 francs suisses, soit plus de 101.000 euros (ou 252 années scolaires).

Pour rappel, nombreuses personnalités ont été sur les bancs de cette même école: le roi des Belges, le Shah d'Iran, le prince Rainier de Monaco, des membres de la famille Rothschild, Sean le fils de John Lennon ou encore le chanteur Joe Dassin et l'animateur Nelson Montfort.

> Près de quatre tonnes du meilleur caviar du monde

S'il le gagnant de l'Euromillion est amateur de caviar, il a de quoi se lécher les babines. Avec ses 28 millions d'euros, il pourrait se payer près de quatre tonnes du meilleur caviar du monde sachant que le Beluga impérial (ou Almas) est vendu à 255 euros les 30 grammes. Issu des plus gros esturgeons, il est toutefois difficile à conserver.