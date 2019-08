Euromillions: un jackpot de 108 millions d'euros en jeu mardi 27 août

Le tirage Euromillions de mardi 27 août fera peut-être de vous quelqu'un de riche. Un jackpot de 108 millions d'euros est mis en jeu par la Française des jeux. Le mois dernier, un joueur chanceux en Europe a remporté cette somme à lui tout seul.

"L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue", dit le proverbe. Avec 108 millions d'euros, vous pourrez contribuer à beaucoup de projets, satisfaire plein d'envies, réaliser vos rêves, même les plus fous.

Un montant pareil, c'est aussi bien assez pour mettre des paillettes dans votre vie, ou dans celle de quelqu'un d'autre.

Avec 108 millions d'euros, si vous êtes gourmands, vous pouvez vous offrir 132.515 cupcakes "Golden Phoenix" à 815 euros l'unité. C'est le plus cher du monde, et il se trouve dans une pâtisserie de luxe à Dubaï.

Si vous aimez les belles voitures, ou plutôt les voitures chères, vous aurez bien assez pour vous offrir la dernière Bugatti Chiron Sport à 16,7 millions d'euros: une édition limitée, produite en 20 exemplaires seulement à l'occasion des 110 ans de la marque.

Vous avez envie d'investir dans l'immobilier pour faire fructifier votre fortune? Vous pouvez aussi vous offrir de beaux appartements dans le 7e arrondissement de Paris par exemple. Ces jours-ci, un grand appartement de 130m2 est à vendre quai Voltaire pour 5.250.000 euros.

Envie de grand air? De voyage en première classe et tout le luxe qui va avec? Avec 108 millions d'euros vous pouvez faire un sacré tour du monde et vous offrir des escapades vers les destinations les plus chères du monde comme Dubaï, où le meilleur hôtel propose des chambres à 15.000 euros la nuit, ou à Musha Cay, une île privée aux Bahamas louable entièrement à partir de 35.000 euros la nuit.

Alors, tout ceci vous tente? Il ne vous reste plus qu'à remplir une grille Euromillions et participer au tirage de mardi 27 août.