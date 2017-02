Exclusif FranceSoir: 63% des Français non satisfaits de leur sommeil

Nombreux sont ceux qui se lèvent le matin de mauvaise humeur après avoir passé une "sale" nuit. En cause: une mauvaise posture, une nuit trop courte ou bien une trop longue utilisation de son smartphone ou ordinateur avant d'aller rejoindre les bras de Morphée. Pourtant, bien dormir est primordial pour notre santé. Un avis partagé par 76% des Français qui estiment qu'un bon sommeil est aussi important pour la santé que de manger de façon équilibrée, selon une étude OpinionWay réalisée pour Ormex Confort à paraître très prochainement. Une donnée qui fait écho à de nombreuses autres enquêtes selon lesquelles il est prouvé que le sommeil a une influence indéniable sur l'humeur, le stress, les capacités cognitives et motrices, sur la santé et le bien-être de chacun.

Toujours selon cette même étude, 63% des Français ne seraient pas satisfaits de leur sommeil contre 45% en 2008. Face à ce constat, de nombreuses entreprises tentent d'améliorer nos nuits à l'instar de la start-up Ormex Confort qui a décidé d'inverser la tendance en lançant le premier oreiller 100% sur mesure, adapté spécifiquement à la morphologie de chacun.

Baptisé Ergonox et reconnu comme dispositif médical, il est recommandé par des professionnels de la santé, des praticiens paramédicaux (ostéopathes, podologues, kinésithérapeutes, infirmières…) et des médecins spécialistes du sommeil. Il est disponible dans plusieurs points de vente en France, notamment à Dijon, Mulhouse, Nice, Aix-en-Provence et bientôt Strasbourg.

Interrogé par FranceSoir, Antoine Ponce, le directeur général de la start-up, estime qu'un mauvais sommeil "augmente les risques de maladies cardiovasculaires et mêmes les risques de maladies neurodégénératives". Ainsi, "un sommeil de qualité est vraiment, en termes médical et scientifique, au moins aussi important qu'une alimentation saine, que de faire du sport ou bien que de ne pas fumer, a-t-il ajouté déplorant que les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité étaient "moins mises en avant par les pouvoirs publics".