Facebook: un bouton pour mettre en sourdine certains de ses amis

Marre des amis qui postent des photos à longueur de journée ou bien ceux qui partagent à chaque publication leur opinion politique? Si vous vous trouvez dans ce cas-là, la nouvelle option de Facebook devrait probablement vous plaire. Actuellement en phase de test, elle permet aux utilisateurs de mettre en veilleuse certains de leurs amis sans pour autant les enlever de la liste de contacts. Le tout, en masquant temporairement leurs publications, pendant 24 heures, une semaine ou un mois. Une fonctionnalité qui vaut également pour les pages ou les groupes.

Selon les premières informations divulguées par le site Techcrunch, cette nouvelle fonctionnalité se présenterait sous la forme d'un bouton baptisé "Snooze" et permettrait donc de prendre un peu de distance avec certains avant de couper les ponts avec eux définitivement. "Nous testons de nouvelles façons de donner aux utilisateurs le contrôle de leur fil d'actualité afin qu'ils puissent rester en contact avec les sujets qu'ils trouvent les plus pertinents", a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Pour le moment, elle n'est disponible qu'outre-Atlantique et uniquement sur la version PC de Facebook. Mais il se pourrait qu'elle débarque prochainement en France si les tests sont concluants.

Ce n'est pas la première fois que Facebook tente de mettre en place un tel système. En 2012, la firme de Mark Zuckerberg avait introduit un bouton qui permettait aux utilisateurs de "moins voir" les publications de certains de leurs amis. Seulement voilà: en raison de plusieurs dysfonctionnements liés aux algorithmes qui géraient l'option, l'idée avait été abandonnée deux ans plus tard. Puis, elle avait été remplacée par le bouton "Ne plus suivre".

Pour rappel, le réseau social aux deux milliards d'abonnés lance régulièrement de nouvelles options pour satisfaire au mieux ses utilisateurs. Il y a quelques semaines, le site a lancé en France et dans plusieurs autres pays européens sa "Marketplace", un service de petites annonces en ligne pour faire notamment concurrence au Bon Coin. Mais aussi, une fonctionnalité baptisée "Meet up" et inspirée de l'application de rencontres amoureuses Tinder qui permet de rencontrer les amis que l'on a sur le réseau social.