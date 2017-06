Fête de la musique 2017: métro, bus, tram... comment se déplacer à Paris

Comme chaque année, à l'occasion de la fête de la musique, métro, RER, train et bus fonctionneront partiellement toute la nuit de ce mercredi 21 juin. Tous les transports marcheront de manière habituelle jusqu'aux horaires de fin de service. Passé cette heure, quelques changements sont à noter.

En ce qui concerne le métro, les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 seront en service toute la nuit avec un service spécial. Voici la liste des stations qui seront désservies à partir de 1h15.

Ligne 1: Château-de-Vincennes, Nation, Gare-de-Lyon, Bastille, Châtelet, Concorde, Franklin-D.-Roosevelt, George-V, Charles-de-Gaulle-Étoile, Porte-Maillot, Pont-de-Neuilly, La Défense.

Ligne 2: Nation, Père-Lachaise, Belleville, La Chapelle, Barbès-Rochechouart, Anvers, Pigalle, Place-de-Clichy, Charles-de-Gaulle-Étoile, Porte-Dauphine.

Ligne 4: Mairie-de-Montrouge, Porte-d’Orléans, Denfert-Rochereau, Gare-Montparnasse, Saint-Michel, Châtelet, Les Halles, Strasbourg-Saint-Denis, Gare-de-l’Est, Gare-du-Nord, Barbès-Rochechouart, Porte-de-Clignancourt.

Ligne 6: Nation, Bercy, Place-d’Italie, Denfert-Rochereau, Gare-Montparnasse, Cambronne, La Motte-Piquet-Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Boissière, Kléber, Charles-de-Gaulle-Étoile.

Ligne 9: Mairie-de-Montreuil, Porte-de-Montreuil, Nation, Oberkampf, Strasbourg-Saint-Denis, Grands-Boulevards, Havre-Caumartin, Saint-Augustin, Franklin-D.-Roosevelt, Alma-Marceau, Trocadéro, La Muette-Boulainvilliers, Porte-de-Saint-Cloud, Pont-de-Sèvres.

Ligne 14: Olympiades, Bibliothèque-François-Mitterrand, Cour-Saint-Émilion, Bercy, gare de Lyon, Châtelet, Pyramides, Madeleine, Saint-Lazare.

Du côté du RER, les lignes A, B, C, D, H, J, L, N et P fonctionneront toute la nuit contrairement aux lignes E, K et U. Cependant, les trains-RER circuleront toute la nuit uniquement dans le sens Paris-banlieue, à l’exception des lignes A et B, qui rouleront dans les deux sens.

Le réseau Noctilien se retrouve aussi quelque peu modifié. Contraintes de circulation et de sécurité obligent, les lignes N01 et N02 ainsi que les lignes traversantes N11 à N16 ne circuleront pas. Les lignes au terminus Châtelet seront déplacées à la gare Montparnasse pour les lignes N21 et N122, à Place-d'Italie pour le N22, à gare de l'Est pour le N23 et à Saint-Lazare pour le N24.

Le Bus Transdev lui aussi va voir ses horaires prolongés. La ligne 601 (Le Raincy-Villemomble - Montfermeil RER/Montfermeil Hôpital) et la 617 (Aulnay-sous-Bois RER/Villepinte RER) sont concernées.

Pour les tarifs, un forfait spécial fête de la musique sera disponible pour tous les usagers au prix de 3,50 euros. Valable de ce mercredi 21 à 17h jusqu'au jeudi 22 à 7h. Cette offre vous permettra de vous déplacer dans toute l'Ile-de-France (sauf Orlyval).