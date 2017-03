Fête des grands-mères: les mamies à l'honneur ce dimanche

Plus de temps à perdre, il est l'heure de décrocher son téléphone ou de prendre la route pour souhaiter une bonne fête à sa grand-mère. A l'occasion de ce dimanche 5 mars, où les mamies sont à l'honneur, nombreux sont ceux qui comptent leur offrir un petit cadeau. Un bisou, une lettre, des chocolats ou des fleurs: chaque petit présent est appréciable. Mais pour les plus connectés d'entre nous, sachez que les vieilles personnes vivent de plus en plus avec leur temps et qu'il est donc envisageable de leur envoyer une petite carte personnalisée par exemple. D'après un récent sondage, relayé par Europe 1, 20% des plus de 80 ans surfent sur Internet.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, cette tradition a été créée en 1987 par la marque de café, le Café Grand'Mère. Au départ, l'objectif était purement publicitaire, un moyen de gagner en visibilité et de booster les ventes. L'idée a ensuite été reprise par les biscuits "Bonne-Maman" et s'est depuis transformée en une véritable fête qui figure aujourd'hui dans le calendrier. L'occasion de mettre en avant le rôle des grands-parents dans la société mais aussi de renforcer le lien familial.

Chaque année, la date de la fête des grands-mères est fixée, en France, au premier dimanche de mars. Quant à celle des grands-pères, elle existe depuis 2008 et aura lieu cette année le 1er octobre. C'est un Haut-Savoyard, Franck Izquierdo, qui est en à l'origine.

D'après un sondage réalisé par l'Institut BVA Group, sept Français sur dix se disent proches de leur grand-mère, dont un tiers "très proche". Et au total, plus de neuf Français sur dix savent qu'il existe une fête des grands-mères. Un tiers d'entre eux connaissent même la date exacte.