Fête des grands-mères: un événement qui a une place importante dans le cœur des Français

Elles sont souvent les gardiennes de la mémoire familiale, parfois synonyme de bienveillance ou de sévérité. Cette année, la fête des grands-mères aura lieu dimanche 5 mars. L'occasion pour de nombreux Français de passer un moment ou une journée entière avec leur aïeule.

C'est en 1987 que la marque de café "Grand'Mère" a pris l'initiative d'instaurer cette journée spéciale. Au départ, l'objectif était purement publicitaire, un moyen de gagner en visibilité et de booster les ventes. L'idée a ensuite été reprise par les biscuits "Bonne-Maman". Elle s'est depuis transformée en une véritable fête qui figure aujourd'hui dans le calendrier. Chaque année, la date de la fête des grands-mères est fixée, en France, au premier dimanche de mars.

En octobre 2008, cette fête a fait l'objet d'une étude sociologique traitant du rôle et de la place des grands-mères dans la société et dans la famille. Et il semble que petit à petit, la fête des grands-mères se soit intégrée à la société et ai tpris une place à part entière dans le cœur des Français. Cependant du côté des principales intéressées, quelques unes se montrent encore récalcitrantes à l'événement, arguant qu'il ne fait que se confondre avec la fête des mères.

D'après un sondage réalisé par l'Institut BVA Group, sept Français sur dix se disent proches de leur grand-mère, dont un tiers "très proche". Parmi eux, 76% savent qu'il existe une fête des grand-mères et peuvent en donner la date exacte. Dans cette catégorie les jeunes entre 25 et 34 ans représentent une part de 72%, et les femmes de 71%.