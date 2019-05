Fin du Ramadan 2019, quelle date pour la nuit du doute et l'Aïd el-Fitr

Débuté le 6 mai, le Ramadan 2019 arrive à sa fin. Il se terminera début juin mais la date exacte qui annonce l'Aïd el-Fitr fait, comme chaque année, débat.

Il existe en effet deux façons de fixer le dernier jour du mois sacré des musulmans. Celle-ci est censée intervenir lorsque le croissant de Lune est visible dans le ciel (l'Islam utilise un calendrier lunaire). Aujourd'hui, il est possible de connaître par des calculs astronomiques l'état de la Lune à l'avance. Cette méthode a aussi pour avantage de proposer des dates communes du Ramadan à tous les musulmans du monde, puisqu'elle n'est pas sujette à interprétation. Pour les partisans de cette technique, le dernier jour de jeûne tombera le 3 juin, pour une Aïd el-Fitr célébrée le 4 juin. Le mois de Ramadan durerait alors 29 jours.

Mais cette méthode, prisée notamment en Turquie ou dans les Balkans n'est pas la plus utilisée dans le monde. Les différentes communautés musulmanes lui préfèrent majoritairement la méthode traditionnelle qui suppose l'observation du ciel au soir du 29e jour du Ramadan. Cette "nuit du doute" se déroulera donc à travers le monde et notamment en France le soir du 3 juin et décidera si l'Aïd el-Fitr a lieu le 4 juin ou s'il s'agira d'un dernier jour de jeûne pour une célébration de la fête le 5 juin.

Que le Ramadan se termine le 3 ou le 4 juin, la dernière rupture du jeûne (Iftar ou Maghrib) aura lieu à 21h51à Paris (elle diffère de quelques minutes selon les villes).