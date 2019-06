Fin du Ramadan 2019: comment connaître le dernier jour?

C’est "la dernière ligne droite" pour les fidèles musulmans qui font le Ramadan. C’est en effet lundi 3 juin au soir, lors de la "Nuit du doute" que sera traditionnellement connue la date exacte de la fin du mois sacré et de ses contraintes comme celle du jeûne de l’aube au crépuscule.

L’islam utilisant un calendrier lunaire, le mois s’achève lorsque le croissant lunaire devient visible. Or, il existe deux méthodes pour calculer cette date et chacune ne donne pas nécessairement le même résultat.

Première possibilité, une approche plutôt "scientifique" qui se base sur les connaissances en astronomie pour connaître à l’avance l’état de l’astre lunaire. Selon cette technique, le dernier jour du jeûne devrait être le lundi 3, et le mardi 4 serait donc le jour de l’Aïd-el-Fitr, jour de fête marquant la fin du mois sacré.

Lire aussi - Ramadan: les 10 derniers jours cruciaux pour les musulmans

Mais si cette méthode peut avoir l’avantage de prévoir à l’avance le jour et peut proposer aux musulmans de tous les continents une date commune, elle n’est pourtant pas forcément la plus utilisée. En France, le CFCM (Conseil français du culte musulman) préfère s’en remettre aux observations de la Grande mosquée de Paris lors de cette "Nuit du doute". Deux dates sont encore possibles: soit la même que la méthode scientifique, soit un jour de décalage. Le cas échéant, le dernier jour du Ramadan, et donc du jeûne, serait donc fixé au 4 juin, et l’Aïd-el-Fitr, lui, se tiendrait le mercredi 5 juin.