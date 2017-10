Fonctionnaires en grève - Manifestation du 10 octobre à Paris: quelles sont les rues fermées à la circulation (Carte)

Les fonctionnaires manifestent ce mardi 10 après-midi à Paris entre la place de la République et la Place de la Nation. De nombreux axes seront donc fermés à la circulation le long du parcours. Celui-ci passera par les boulevards du Temple puis des Filles du Calvaire et de Beaumarchais jusqu'à la place de la Bastille. Il empruntera ensuite la rue de Lyon et l'avenue Daumesnil jusqu'au boulevard Diderot et enfin la place de la Nation (carrefour des XIe et XIIe arrondissements).

Deux zones ont été définies par la Préfecture de Police de Paris. Le premier périmètre aux abords de la place de la République (en orange sur la carte ci-après) devait être interdit à la circulation "dès que les circonstances l'exigent", et donc entre 12h et le début du rassemblement et au moins 14h avec le départ du défilé.

Il est délimité par les rues Saint-Martin, Réaumur, de Bretagne, Froissart, Commines, Oberkampf, les boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry, le quai de Valmy, les rues Léon Jouhaux, Beaurepaire, Albert Thomas, de Lancry et René Boulanger.

A partir de 14h, un périmètre entourant le cortège sera également fermé à la circulation (en vert sur la carte). Il est délimité par les voix suivantes: rue Vieille du Temple, rue des Francs Bourgeois, rue de Turenne, rue Saint-Antoine, rue Castex, rue de la Cerisaie, boulevard Bourdon, pont Morland, quai de la Râpée, place Mazas, avenue Ledru Rollin, rue de Lyon, rue Parrot, rue Michel Chasles, rue de Châlon, rue de Rambouillet, place du Colonel Bourgoin, rue Erard, rue de Reuilly, rue du Sergent Bauchat, rue de Picpus, avenue de Saint-Mandé, boulevard de Picpus, boulevard de Charonne, rue de Montreuil, rue du Faubourg Saint-Antoine, rue de Charonne, rue de Lappe, rue Daval, boulevard Richard Lenoir (chaussée côté numéros pairs).

#Manifestation, demain, entre République et Nation via Bastille : consultez notre carte de #circulation https://t.co/ZJbsp7uQ3n pic.twitter.com/KfzP2mmpZD — Préfecture de police (@prefpolice) 9 octobre 2017

Si dans les deux cas les voix formant ces périmètres seront ouvertes à la circulation, la Préfecture de Police "conseille aux automobilistes de contourner très largement la zone concernée".

Plusieurs stations de métro peuvent également être fermées le long du parcours (retrouvez ici la liste en temps réel) et des lignes de bus ont été déviées.