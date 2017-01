France: découvrez les villes où il fait bon vivre et travailler

Comme chaque année, l'hebdomadaire L'Express a publié son palmarès des villes où il fait bon vivre et travailler. Dans la première catégorie, c'est Angers qui prend la tête du classement suivi de Quimper, Limoges, Albi et Pau. Suivent Clermont-Ferrand, Rennes, Poitiers, Angoulême et Brest. Dans la seconde catégorie, c'est Nantes qui se positionne en tête du palmarès suivi de Lyon, Rennes, Bordeaux et Toulouse. Font également partie du Top 10: Grenoble, Lille, Tours, Dijon et Orléans.

Pour élaborer ses classements, plusieurs critères ont été retenus et répartis en deux thèmes, "Vivre" et "Travail". Dans le premier se trouvent: un cadre de vie agréable, ensoleillé et proche de la mer; un accès à la culture large, qui ne fasse pas (trop) regretter Paris; de bons lycées et de grandes universités; de bons transports en commun; une offre de soins de qualité; une délinquance sous contrôle; des prix de l'immobilier abordables; un environnement sain, avec l'absence de sites industriels dangereux et une qualité de l'air satisfaisante.

Concernant le travail, les critères sont différents. Selon L'Express, la ville idéale est celle qui offre de nombreux emplois, où le marché du travail est dynamique et où le chômage ne sévit pas trop. Là-bas, de nombreuses entreprises doivent se créer.

Elle doit également contenir une gare TGV ou un aéroport, attirer les touristes, synonymes d'activité économique, et doit avoir beaucoup de cadres et de chercheurs, vecteurs de développement. Enfin, elle doit afficher un faible taux de pauvreté et favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail.