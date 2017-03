Free mobile réplique et offre la 4G illimitée aux clients titulaires d'une Freebox

La "surprise" annoncée par Xavier Neils pour le 14 mars a un peu déçu les fans de l'opérateur. Le dirigeant de Free mobile se rattrape donc ce mardi 21 en proposant à ses abonnés plus de connexion Internet gratuitement.

Les abonnés à la Freebox titulaires d'un forfait mobile à 15,99 euros obtiendront en plus des appels, MMS et SMS illimités en France métropolitaine, la 4G en illimité en France. Ceux qui ne sont pas des clients Freebox et détiennent un forfait mobile à 19,99 euros mensuels obtiendront 100 Go de données en 4G supplémentaires. Il s'agit de la meilleure offre actuellement sur le marché. Une surenchère en réponse au nouveau forfait Red illimité de SFR sorti la semaine dernière et qui propose 15 Go en 4G pour 15 euros par mois en plus des appels, MMS et SMS illimités.

Cette offre pour les abonnés à la Freebox ne sera cependant disponible que jusqu'au 3 avril prochain et ne sera valable que pour 100.000 souscriptions. Après un an, les prix remonteront à 24,99 euros pour 20 Go. Elle comporte également de nombreuses conditions contraignantes. En effet le client devra être couvert par la 4G, avoir un smartphone compatible au haut débit et s'assurer que le réseau ne soit pas saturé. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'enveloppe data se limite à 100 Go en 4G ou en 3G.

Mardi 14, l'opérateur avait agrémenté son forfait à 19,99 euros avec des communications non surtaxée en Europe pendant toute l'année, auxquelles s'ajoutaient 5 Go de data à utiliser dans 35 pays à travers le monde, dont les Etats-Unis ou l'Australie.